Суд завершил рассмотрение дела Януковича

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева завершил рассмотрение и перешел к судебным дебатам по делу бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Об этом сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

"Суд перешел к стадии судебных дебатов", — заявил он.

Адвокаты Януковича, услышав это решение суда, обвинили судью в незаконности действий, сообщают "Украинские новости".

"Мы не готовы, Ваша честь, это нарушение процесса… Я считаю, что это выполнение политической указания — вынести решение по делу к майским праздникам!", — заявил адвокат Виталий Сердюк.

В свою очередь прокурор Руслан Кравченко объявил, что готов начать дебаты. Далее состоялся эмоциональный конфликт между адвокатом и прокурором.

Адвокат Сердюк также начал угрожать суда, все защитники покинут зал судебных заседаний при проведении дебатов.

В связи с этим Девятко перенес судебные дебаты на 3-4 мая. Он также отметил, что в случае неявки адвокатов суд будет вынужден привлечь госзащитника для Януковича.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районном суде Киева зачитали рассекреченные письмо экс-главы СБУ Александра Якименко к тогдашнему главе Администрации президента Андрею Клюеву и письмо бывшего главного СБУшника Игоря Калинина лично бывшему гаранту.