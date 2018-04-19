наверх
19.04.201820:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.15+ 0.06
  • EUR32.39+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Политика

    Суд завершил рассмотрение дела Януковича

    (обновлено: )12401
    Председательствующий по делу беглого президента Виктора Януковича судья Владислав Девятко заявил, что суд перешел к стадии судебных дебатов.
    Суд по делу Виктора Януковича
    censor.net.ua

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева завершил рассмотрение и перешел к судебным дебатам по делу бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

    Михаил Добкин в суде
    УНИАН
    Добкин рассказал о переговорах Януковича и Яроша по "захвату" Межигорья

    Об этом сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

    "Суд перешел к стадии судебных дебатов", — заявил он.

    Адвокаты Януковича, услышав это решение суда, обвинили судью в незаконности действий, сообщают "Украинские новости".

    "Мы не готовы, Ваша честь, это нарушение процесса… Я считаю, что это выполнение политической указания — вынести решение по делу к майским праздникам!", — заявил адвокат Виталий Сердюк.

    В свою очередь прокурор Руслан Кравченко объявил, что готов начать дебаты. Далее состоялся эмоциональный конфликт между адвокатом и прокурором.

    Адвокат Сердюк также начал угрожать суда, все защитники покинут зал судебных заседаний при проведении дебатов.

    В связи с этим Девятко перенес судебные дебаты на 3-4 мая. Он также отметил, что в случае неявки адвокатов суд будет вынужден привлечь госзащитника для Януковича.

    Ранее сообщалось, что в  Оболонском районном суде Киева зачитали рассекреченные письмо экс-главы СБУ Александра Якименко к тогдашнему главе Администрации президента Андрею Клюеву и письмо бывшего главного СБУшника Игоря Калинина лично бывшему гаранту.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Купол храма. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    И. о. главы государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомир Новак. Архивное фото
    Масштабное ДТП в Кривом Роге