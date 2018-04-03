Защита требует от ГПУ отказаться от обвинения в госизмене Януковича

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Адвокаты экс-президента Виктора Януковича потребовала от Генпрокуратуры отказаться от обвинений в государственной измене их подзащитного, заявил адвокат Виталий Сердюк, сообщает пресс-служба АО Aver Lex.

"На стадии подачи защитой собственных доказательств и из-за отказа допросить Виктора Януковича лично по закону по его поручению защитой был открыт и приобщен к делу полный текст обращения президента Украины к РФ от 01.03.2014 на шести листах, который опровергает навязываемое обществу мнение о вводе российских войск в Крым. Предоставленный документ опроверг обвинения, поскольку президент Украины Виктор Янукович 01.03.2014 обратился к РФ не с просьбой ввести войска, а только с просьбой провести двусторонние консультации в соответствии со статьей 7 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 31.05.1997 и проинформировать международное сообщество об официальной позиции президента Украины относительно переворота в Украине. ГПУ уклонилась от приобщения и обнародования этого документа", — говорится в сообщении.

Адвокаты также подчеркивают, что прокуратура намерена осудить Януковича за выполнение им своих обязанностей, предусмотренных законодательством.

"Если бы Российская Федерация начала консультации и согласилась на просьбу помочь восстановлению мира и порядка в Украине путем использования военной или полицейской миротворческой миссии, этот вопрос был бы в дальнейшем передан президентом в соответствии с Конституцией в Верховную Раду Украины. И только от ее решения зависел бы результат. Однако ответа на данное обращение получено не было", — отметил Виталий Сердюк.

отмечается, что было "подано требование к генеральному прокурору Юрию Луценко отказаться от обвинения против Виктора Януковича и извиниться перед гражданами Украины за умышленное введение их в заблуждение исключительно политическими заявлениями о якобы его измене".

Как сообщалось ранее, народный депутат Михаил Добкин будет давать свидетельские показания в судебном процессе по делу о государственной измене Виктора Януковича.