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    Политика

    Суд отказался допрашивать Порошенко и Штайнмайера по делу Януковича

    (обновлено: )5401
    Как заявил председательствующий по делу судья Владислав Девятко, ходатайство защиты о допросе Порошенко является необоснованным. Кроме того, судья отметил, что Порошенко уже предоставил показания.
    Порошенко на суде по делу госизмены Януковича
    УНИАН

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева вновь отказался повторно допрашивать президента Украины Петра Порошенко по делу бывшего главы украинского государства Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент РИА Новости.

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    Суд ранее допросил Порошенко в качестве свидетеля по делу Януковича в режиме видеоконференции, поскольку у главы государства был запланирован ряд международных встреч. Суд досрочно закончил допрос Порошенко после повторного вопроса адвокатов об отдыхе президента на Мальдивах. Защита Януковича заявила, что не удовлетворена допросом, поскольку не успела задать все вопросы свидетелю. Позднее защита заявляла ходатайство о повторном допросе Порошенко, однако суд отказал.

    "В удовлетворении ходатайства… отказать", — заявил председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

    По его мнению, ходатайство защиты о допросе Порошенко является необоснованным. Кроме того, судья отметил, что Порошенко уже предоставил показания.

    Так же суд снова отказал адвокатам экс-президента Виктора Януковича в допросе экс-главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон, бывших глав МИД Германии и Польши Франко-Вальтера Штайнмайера и Радослава Сикорского.

    Как сообщалось ранее, Оболонский райсуд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича, готов предоставить возможность экс-президенту свидетельствовать в этом деле в режиме видеоконференции. 

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