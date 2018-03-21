Дело Януковича: суд согласился на видеодопрос Азарова

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Оболонский райсуд Киева в рамках рассмотрения дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича принял решение допросить путем видеосвязи без привлечения компетентных органов на территории Российской Федерации свидетелей стороны защиты.

Соответствующее решение о видеодоросу экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-премьера Николая Азарова, экс-начальника службы безопасности Януковича Константина Кобзаря, экс-командующего внутренними войсками Станислава Шуляк и экс-сотрудника охраны Януковича Сергея Бернадского суд принял 21 марта, сообщает Укринформ.

"Суд, посовещавшись на месте, для обеспечения права на защиту обвиняемого Януковича Виктора Федоровича постановил: ходатайство защиты о допросе свидетелей удовлетворить, допросить Бернадского, Шуляк, Кобзаря, Азарова и Лебедева на тех же условиях, что и свидетеля Мелиеву Оксану Олеговну — без привлечения никаких органов РФ, поскольку ходатайство о международной правовой помощи в данном уголовном производстве будет противоречить цели и целям тех соглашений, которые ранее были подписаны между Украиной и Российской Федерацией ", — сказал судья Владислав Девятко.

Также судья определил возможные даты для допроса этих свидетелей: 27, 28 и 29 марта 2018 года.

Как сообщалось ранее, Оболонский райсуд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича, готов предоставить возможность экс-президенту свидетельствовать в этом деле в режиме видеоконференции.