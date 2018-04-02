КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Михаил Добкин согласился прийти на судебный допрос по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Об этом сообщил в Facebook адвокат экс-президента Януковича Виталий Сердюк.

"Спасибо Михаилу Добкину за согласие дать свидетельские показания по делу", — сообщил Сердюк и опубликовал копию письма, полученного юристами от Добкина.

Виталий Сердюк, facebook Добкин согласился свидетельствовать по делу Януковича

Как сообщалось ранее, Оболонский райсуд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича, готов предоставить возможность экс-президенту свидетельствовать в этом деле в режиме видеоконференции.