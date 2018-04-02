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    Добкин согласился свидетельствовать по делу Януковича

    (обновлено: )17112
    Народный депутат Михаил Добкин будет давать свидетельские показания в судебном процессе по делу о государственной измене Виктора Януковича.
    Михаил Добкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Михаил Добкин согласился прийти на судебный допрос по делу о государственной измене Виктора Януковича.

    Об этом сообщил в Facebook адвокат экс-президента Януковича Виталий Сердюк.

    "Спасибо Михаилу Добкину за согласие дать свидетельские показания по делу", — сообщил Сердюк и опубликовал копию письма, полученного юристами от Добкина.

    Виталий Сердюк, facebook
    Добкин согласился свидетельствовать по делу Януковича

    Как сообщалось ранее, Оболонский райсуд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича, готов предоставить возможность экс-президенту свидетельствовать в этом деле в режиме видеоконференции. 

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