Март 2018. Цели Януковича

РИА Новости Украина

Экс-президент Украины Виктор Янукович провел в России очередную пресс-конференцию, в начале которой показали отрывки фильма итальянских журналистов о грузинских снайперах на Майдане.

Так, бывший глава государства по-прежнему уверен, что гаранты соглашения между президентом Украины и оппозицией от 21 февраля 2014 года допустили нарушение Конституции страны и допустили вооруженный переворот. Он считает, что закон о реинтеграции Донбасса — это закон о продолжении войны. Кроме того, бывший президент Украины намерен обратится к США и РФ по урегулированию конфликта в Донбассе. Отвечая на вопрос журналистов, Янукович заявил, что никогда не обсуждал с главой России Владимиром Путиным свое сотрудничество с Полом Манафортом — экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа.

Также Янукович отказался рассказывать, кто платит за его личную охрану в РФ, пояснил, что в России находится в гостях.

"Я все-таки нахожусь в гостях в России. Поэтому я должен с уважением относиться к хозяевам. Задайте им вопрос, и они ответят на этот вопрос", — сказал Янукович, отвечая на вопрос о том, кто платит за его личную охрану, с которой он пришел на пресс-конференции в Москве.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Янукович преследовал несколько технологических целей, проводя пресс-конференцию.

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"Первая цель — это дискредитировать судебный процесс, который происходит в Украине, двумя ключевыми тезисами. Первый — меня не допускают, не позволяют мне дать свидетельские показания. Второй тезис — вот посмотрите на дело и на признания грузинских снайперов и на те расследования, которые сделаны западными журналистами, западными аналитическими группами", — уточнил Бортник в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Украина.

По мнению Бортника, важная тема также прозвучала в части письма Януковича в 2014 году в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой "ввести войска защиты" в страну. Как отметил политолог, сегодня Янукович объясняет это письмо необходимостью консультаций.

"Сегодня объясняет, что это была не просьба ввести войска, а якобы начало консультаций с целью миротворческой миссии. Обещали, и, думаю, обнародуют текст письма от Януковича. Не факт, что это тот текст, который пошел в свое время в Кремль, но, в любом случае, поворот интересный", — подчеркнул эксперт.

В пресс-конференции Януковича следует обратить внимание на заявление по части угрозы войны в Донбассе, считает Бортник.

"Об этом говорил Янукович, об этом в последнее время говорит много кто, что, начиная со второй половины этого года или уже даже к лету, вероятность возобновления боевых действий на Донбассе возрастает из-за политической конъюктуры", — подчеркнул политолог.

Бортник также не исключает, что Януковича могут использовать как инструмент давления на президента Петра Порошенко во время президентских выборов в Украине, которые намечены на 2019 год.

"Интересно ответил на вопрос, а может вы вернетесь хотя бы не в Украину, то в Донецк или Луганск. Причем этот вопрос прозвучал одним из первых от российских журналистов и выглядел явной заготовкой. И вот такой уклончивый и размытый ответ на этот вопрос говорит о том, что сценарий с использованием Януковича в качестве инструмента давления на Порошенко — он остается на повестке дня. И нельзя исключить того, что Янукович — какой-то из элементов украинского политического кризиса. Например, во время выборов может быть возвращен в Донецк и Луганск — таким образом на территории Украины появятся два легитимных (президента — Ред.) одновременно", — допускает Бортник.

Не обошлось в появлении Януковича перед журналистами без провалов.

"Поскольку у Петра Алексеевича было два фейла, здесь откровенный один фейл Януковича был на вопрос о деньгах журналиста — как вы живете, за счет чего вы живете. Янукович откровенно поплыл и оказался банально не готов отвечать на вопрос, к которому он должен был быть готов еще 20 лет назад, впервые когда он начинал публичную политику", — резюмировал политолог.