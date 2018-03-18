Азаров готов выступить в суде по делу Януковича

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина.

Бывший премьер Украины Николай Азаров обратился в Оболонский райсуд с заявлением о готовности дать показания в качестве свидетеля по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича, сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.

"Я не имею возможности прибыть непосредственно в Оболонский суд Киева для дачи показаний в связи с преследованием меня на территории Украины по политическим мотивам… Кроме того, я регулярно получаю в свой адрес и адрес моих близких от неизвестных угрозы о физическом уничтожение и считаю, что в Украине существует опасность для моей жизни", — говорится в заявлении Азарова.

По его словам, в настоящее время он проживает на территории Российской Федерации.

В заявлении Азаров призвал обеспечить ему допрос, как свидетеля по делу о госизмене Януковича, путем видеоконференции с уполномоченного суда Москвы.

Как сообщалось ранее, Оболонский райсуд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича, готов предоставить возможность экс-президенту свидетельствовать в этом деле в режиме видеоконференции.