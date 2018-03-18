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    Азаров готов выступить в суде по делу Януковича

    (обновлено: )480110
    Азаров отметил, что не имеет возможности прибыть непосредственно в Оболонский суд Киева для дачи показаний в связи с преследованием его на территории Украины.
    Николай Азаров
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. 

    Пресс-конференция Виктора Януковича
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Март 2018. Цели Януковича
    Бывший премьер Украины Николай Азаров обратился в Оболонский райсуд с заявлением о готовности дать показания в качестве свидетеля по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича, сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.

    "Я не имею возможности прибыть непосредственно в Оболонский суд Киева для дачи показаний в связи с преследованием меня на территории Украины по политическим мотивам… Кроме того, я регулярно получаю в свой адрес и адрес моих близких от неизвестных угрозы о физическом уничтожение и считаю, что в Украине существует опасность для моей жизни", — говорится в заявлении Азарова.

    По его словам, в настоящее время он проживает на территории Российской Федерации.

    В заявлении Азаров призвал обеспечить ему допрос, как свидетеля по делу о госизмене Януковича, путем видеоконференции с уполномоченного суда Москвы.

    Как сообщалось ранее, Оболонский райсуд Киева, который слушает дело о государственной измене Виктора Януковича, готов предоставить возможность экс-президенту свидетельствовать в этом деле в режиме видеоконференции. 

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