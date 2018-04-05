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    В Межигорье "страусы Януковича" начали нестись

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    По словам куратора зоопарка Межигорья Сергея Григорьева, птицы прекрасно питаются и "уже даже сами здороваются с посетителями". У самого старшего самца, по кличке Игорек, есть гарем из четырех самок, и в зоопарке надеются, что у них будут птенцы.
    Страусы Межигорья снесли первое яйцо
    Сегодня

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Межигорье показали первое яйцо, которое снесли "страусы Януковича", сообщает "Сегодня" со ссылкой на куратора зоопарка Сергея Григорьева.

    Фотожабы на слова Виктора Януковича о страусах
    Hans Christian Arsentiy/Facebook
    Янукович и страусы: лучшие фотожабы

    "У нас их обитает более 20, и это очень классно, что появилось первое яйцо. Эти животные очень популярны у нас в Межигорье – все хотят на них посмотреть. Будем решать, что делать с этим яйцом – оно немного деформировано. Если родители откажутся высиживать яйцо, то будем высиживать его в инкубаторе. Родители известны – это самец страуса и кто-то из трех самок. Одна из них сразу же прибежала, когда мы взяли яйцо в руки. Видимо, это и есть мать", – сообщил Сергей Григорьев.

    В зоопарке ожидают появления нового страусиного потомства. 

    "Птицы прекрасно питаются и уже даже сами здороваются с посетителями. У самого старшего самца, по кличке Игорек, есть гарем из четырех самок, и мы надеемся, что у них будут птенцы", – дополнил куратор.

    Сегодня
    Страусы Межигорья снесли первое яйцо

    Ранее экс-президент Виктор Янукович во время интервью западным СМИ рассказал о зоопарке и страусах, которые жили в резиденции Межигорье. В соцсетях сразу отреагировали на заявления Януковича и высмеяли их в фотожабах.

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