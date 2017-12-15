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15.12.201712:29
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    Общество

    Нацагентству по активам не удается принять "Межигорье"

    (обновлено: )5
    Как отмечается, никаких решений следственного судьи, суда с соответствующим обращением прокурора о принятии в управление активов, связанных с резиденцией "Межигорье", Национальное агентство не получало.
    Межигорье - экскурсия по ФОКу и Хонке
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Национальное агентство по возврату активов не может принять имущественный комплекс "Межигорье" в государственную собственность, потому что не получало соответствующих документов от суда и Генпрокуратуры, сообщает "Украинская правда".

    В ведомстве пояснили, что активы принимаются в управление на основании постановления следственного судьи, суда или согласия владельца активов, копии которых направляются Нацагентству не позднее следующего рабочего дня после их вынесения (предоставления) с соответствующим обращением прокурора.

    "Пока никаких решений следственного судьи, суда с соответствующим обращением прокурора о принятии в управление активов (любого движимого или недвижимого имущества), связанных с резиденцией "Межигорье", Национальное агентство не получало", – говорится в сообщении.

    В конце ноября сообщалось, что "Межигорье" передали в собственность Украины.

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