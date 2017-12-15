Нацагентству по активам не удается принять "Межигорье"

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Национальное агентство по возврату активов не может принять имущественный комплекс "Межигорье" в государственную собственность, потому что не получало соответствующих документов от суда и Генпрокуратуры, сообщает "Украинская правда".

В ведомстве пояснили, что активы принимаются в управление на основании постановления следственного судьи, суда или согласия владельца активов, копии которых направляются Нацагентству не позднее следующего рабочего дня после их вынесения (предоставления) с соответствующим обращением прокурора.

"Пока никаких решений следственного судьи, суда с соответствующим обращением прокурора о принятии в управление активов (любого движимого или недвижимого имущества), связанных с резиденцией "Межигорье", Национальное агентство не получало", – говорится в сообщении.

В конце ноября сообщалось, что "Межигорье" передали в собственность Украины.