Порошенко дал показания по делу о госизмене Януковича

Видео Генеральной прокуратуры Украины

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в среду, 21 января, начал давать показания в рамках слушания уголовного дело по обвинению Виктора Януковича в госизмене.

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По решению суда, Порошенко дает показания по системе видеосвязи. Глава государства находится в Администрации президента Украины на улице Банковой, видео допроса транслируется в зале заседаний Оболонского райсуда Киева.

Трансляцию допроса Порошенко ведет Генеральная прокуратура Украины, а также несколько украинских телеканалов. Онлайн-видео допроса показывается и на странице Facebook Петра Порошенко

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Утром 21 февраля в начале заседания суда по делу Виктора Януковича сторона обвинения подала ходатайство о проведении запланированного допроса президента Украины Петра Порошенко в режиме видеоконференции. Прокурор зачитал ходатайство, в котором указал на необходимость выполнения Порошенко обязанностей главы государства, а также необходимое усилением мер безопасности в связи с его явкой в суд. В связи с этим сторона обвинения считает возможной проведение допроса с помощью видеоконференции, просит суд направить в Администрацию президента судебного исполнителя для организации видеосвязи.

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Защитник Виктора Януковича, адвокат Виталий Сердюк был категорически против изменения формата допроса и настаивал на личном присутствии Петра Порошенко в суде. По словам Сердюка, он подготовил 200 вопросов к действующему главе государства.