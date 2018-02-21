Прокурор просит провести допрос Порошенко в режиме видеоконференции

PATRICK HERTZOG / AFP

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В начале заседания суда по делу Виктора Януковича сторона обвинения подала ходатайство о проведении запланированного допроса президента Украины Петра Порошенко в режиме видеоконференции.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко подтвердил свое участие в судебном заседании 21 февраля. Его выступление запланировано на 14.00. Также в суде планируется допрос представителя Украины в ООН Владимира Ельченко.

Утром в среду прокурор зачитал ходатайство, в котором указал на необходимость выполнения Порошенко обязанностей главы государства, а также необходимое усилением мер безопасности в связи с его явкой в суд. В связи с этим сторона обвинения считает возможной проведение допроса с помощью видеоконференции, просит суд направить в Администрацию президента судебного исполнителя для организации видео-связи.

Защитник Виктора Януковича — адвокат Виталий Сердюк — попросил отказать в ходатайстве и обеспечить личное присутствие Порошенко на заседании.

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Коллегия судей отправилась в совещательную комнату, чтобы вынести решение по ходатайству.