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    Прокурор просит провести допрос Порошенко в режиме видеоконференции

    Тема:

    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича (741)

    (обновлено: )14801
    В начале судебного заседания, на которое в качестве свидетеля приглашен президент Украины Петр Порошенко, прокурор подал ходатайство о допросе главы государства по видео.
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    PATRICK HERTZOG / AFP

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В начале заседания суда по делу Виктора Януковича сторона обвинения подала ходатайство о проведении запланированного допроса президента Украины Петра Порошенко в режиме видеоконференции.

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    Ранее сообщалось, что Петр Порошенко подтвердил свое участие в судебном заседании 21 февраля. Его выступление запланировано на 14.00. Также в суде планируется допрос представителя Украины в ООН Владимира Ельченко.

    Утром в среду прокурор зачитал ходатайство, в котором указал на необходимость выполнения Порошенко обязанностей главы государства, а также необходимое усилением мер безопасности в связи с его явкой в суд. В связи с этим сторона обвинения считает возможной проведение допроса с помощью видеоконференции, просит суд направить в Администрацию президента судебного исполнителя для организации видео-связи.

    Защитник Виктора Януковича — адвокат Виталий Сердюк — попросил отказать в ходатайстве и обеспечить личное присутствие Порошенко на заседании.

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    Коллегия судей отправилась в совещательную комнату, чтобы вынести решение по ходатайству.

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