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    Политика

    Порошенко: закон о Донбассе усиливает правовую базу применения ВСУ

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (411)

    (обновлено: )15411
    По словам президента, подписанный им накануне закон "существенно усиливает правовую базу применения Вооруженных сил Украины и других силовых подразделений для обороны нашего государства".
    Заседание военного кабинета СНБО во главе с президентом Петром Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Закон о реинтеграции (деоккупации) Донбасса не нарушает никаких международных обязательств Украины, в том числе и минских соглашений, заявил президент Петр Порошенко.

    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Пресс-центр штаба АТО/Facebook
    Что означает для ВСУ закон о реинтеграции Донбасса

    Порошенко во вторник, 20 февраля, подписал закон о реинтеграции Донбасса (закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"). В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". Москва ранее заявляла, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

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    "В этом законе мы квалифицируем Россию как государство-агрессора, это закреплено на законодательном уровне… Юридически определено, что именно РФ оккупировала наши территории. Этот закон существенно усиливает правовую базу применения Вооруженных сил Украины и других силовых подразделений для обороны нашего государства", — сказал президент во время открытой части военного кабинета СНБО перед подписанием закона.

    По словам Порошенко, закон о деоккупации Донбасса отражает его стратегию возвращения оккупированных территорий под украинский суверенитет. Вместе с тем, по словам главы государства, этот закон устанавливает основные параметры защиты гражданских прав и свобод гражданского населения, проживающего в Донбассе.

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    "Очень важно, что этот закон обеспечивает правовой механизм, в том числе и политико-дипломатическим путем, возвращения этих территорий… Этот закон отнюдь не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая и Минские договоренности, как это хочет представить сейчас РФ, оправдывая свое нежелание, откровенный саботаж имплементации минских договоренностей", — подчеркнул глава государства.

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    По словам президента, этот документ — рамочный и требует дальнейшего законодательного обеспечения деятельности Вооруженных сил Украины, других силовых подразделений. Порошенко подчеркнул, что необходимо усовершенствовать правовые механизмы по восстановлению территориальной целостности государства.

    Ранее постпред РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что, пописав закон о реинтеграции, Петр Порошенко "подтвердил нацеленность на силовое решение". 

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