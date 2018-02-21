Допрос Порошенко. В суде заставляют женщин раздеваться, ищут Femen

"В то же время проверки женщин продолжились и на 5 этаже суда. Всех женщин-блондинок заводят в туалет и заставляют раздеваться — снимать свитера, рубашки и платья. Видимо, ищут сообщниц Femen", — сообщает Страна.

По данным интернет-издания, перед входом в зал заседаний также стоит рамка и перед ней есть пустая комната. "Там девушек досматривают еще раз", — говорится в сообщении.

В связи с приездом главы государства в Оболонском райсуде Киева усилены меры безопасности. Саперы с миноискателями проверяют наличие взрывчатых веществ, рядом замечены правоохранители с собаками.

Ранее в ходе судебных заседаний были допрошены в том числе спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк и глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, а также экс-премьер Крыма Анатолий Могилев.

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После завершения допроса свидетелей со стороны обвинения суд приступит к допросу свидетелей стороны защиты. Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены экс-премьер Николай Азаров, экс-глава Администрации президента Андрей Клюев, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.