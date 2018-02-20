В Германии сообщили подробности переговоров Порошенко и Меркель

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону обменялись мнениями о реформах в Украине, в частности, о процессе децентрализации в стране и ситуации в энергетике, заявили во вторник в кабмине Германии.

"Канцлер и украинский президент обсудили по телефону пути стабилизации режима прекращения огня, перспективы возможной миссии ООН в Донбассе, вывод российских офицеров из Объединенного контрольно-координационного центра и скорейший обмен всех оставшихся пленных по обеим сторонам контактной линии. Они также обменялись мнениями о состоянии в области реформ на Украине, прежде всего о децентрализации и ситуации в энергетике", — говорится в сообщении пресс-службы правительства ФРГ.

Также сообщается, что центральной темой разговора, приуроченного к четвертой годовщине событий на Майдане, стала реализация минских соглашений для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Канцлер и украинский президент условились оставаться по всем вопросам в тесном контакте и предпринимать дальнейшие шаги, в том числе, в нормандском формате совместно с Францией и Россией", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Климкин о двух вещах, необходимых для введения миротворцев в Донбасс

Ранее о переговорах Порошенко и Меркель сообщили в пресс-службе украинского лидера: стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы Специального центра по контролю и координации на Донбассе, и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.