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    Порошенко подтвердил нацеленность на силовое решение - постпред РФ в ОБСЕ

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (411)

    (обновлено: )26114
    Российский постпред в ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что подписание закона о реинтеграции Донбасса стало "логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины".
    Александр Лукашевич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко, подписав закон о реинтеграции Донбасса, подтвердил нацеленность на силовое решение конфликта, считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    Украинский военный. Архивное фото
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    Порошенко во вторник, 20 февраля, подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе.

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    "Подписав закон о "реинтеграции" Донбасса, П. Порошенко подтвердил нацеленность Киева на силовое решение внутриукраинского конфликта", — заявил Лукашевич, его слова приводятся на официальной странице постпредства в сети микроблогов Twitter.

    Российский постпред отметил, что этот шаг стал "логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины".

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