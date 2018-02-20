Так хотелось сэкономить… Соцсети о скандальной агитке Порошенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Искусство требует жертв, а политика – скандалов. Не обошлось без скандалов и в новом агитационном ролике президента Петра Порошенко. Небезызвестная украинская звезда Анастасия Приходько заявила, что ее сняли в ролике обманом. По словам певицы, она не знала, что это видео будет агитационным — министр культуры Евгений Нищук предложил Приходько сняться в социальном проекте.

Позднее Министерство культуры Украины со ссылкой на слова министра Евгения Нищука сообщило, что с Приходько было достигнуто принципиальное согласие на включение ее в ролик. После возмущения певицы кадры с ее участием были вырезаны из агитационного видео. Но осадок-то остался, как и многочисленные комментарии в украинском сегменте соцсетей.

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook