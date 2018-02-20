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    Аналитика и комментарии

    Так хотелось сэкономить… Соцсети о скандальной агитке Порошенко

    (обновлено: )2709170
    Скандальный агитационный ролик президента Порошенко на пике популярности. А все из-за певицы Приходько заявившей, что ее для ролика сняли обманом. Подлила масла в огонь информация о ворованной музыке. Какие еще секреты таит видео?
    Президент Петр Порошенко
    пресс-служба президента

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Искусство требует жертв, а политика – скандалов. Не обошлось без скандалов и в новом агитационном ролике президента Петра Порошенко. Небезызвестная украинская звезда Анастасия Приходько заявила, что ее сняли в ролике обманом. По словам певицы, она не знала, что это видео будет агитационным — министр культуры Евгений Нищук предложил Приходько сняться в социальном проекте. 

    Позднее Министерство культуры Украины со ссылкой на слова министра Евгения Нищука сообщило, что с Приходько было достигнуто принципиальное согласие на включение ее в ролик. После возмущения певицы кадры с ее участием были вырезаны из агитационного видео. Но осадок-то остался, как и многочисленные комментарии в украинском сегменте соцсетей.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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