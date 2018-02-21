Суд допросит Порошенко по делу Януковича

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева в среду допросит президента Украины Петра Порошенко по делу против бывшего главы государства Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене.

Суду осталось допросить двух свидетелей со стороны обвинения — Порошенко и постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко.

В среду начало судебного заседания назначено на 10.00, суд завершит допрос свидетелей со стороны обвинения.

Ранее в ходе судебных заседаний были допрошены в том числе спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк и глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, а также экс-премьер Крыма Анатолий Могилев.

После завершения допроса свидетелей со стороны обвинения суд приступит к допросу свидетелей стороны защиты. Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены экс-премьер Николай Азаров, экс-глава Администрации президента Андрей Клюев, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.

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При этом суд отказал защите в допросе президента Германии Франка Штайнмайера, бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон, экс-главы МИД Эстонии Урмаса Паэта, экс-руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, главу комитета Европарламента по иностранным дела Элмара Брока, экс-главу МИД Франции Лорана Фабиуса и других европейских политиков. Суд не вызвал на допрос европейских политиков из-за их дипломатической неприкосновенности.

Дело о госизмене — одно из многих, которые Генпрокуратура Украины расследует в отношении бывшего главы государства, судебный процесс по нему идет с 4 мая 2017 года.