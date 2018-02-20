Суд над Януковичем: всё горячее

Николай Петров, для РИА Новости Украина

В ходе допроса свидетелей обвинения в суде по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича звучат всё более интересные заявления. Интересные как с политической, так и с юридической точек зрения. Так, Россия признана Киевом государством-агрессором, но объявлять войну нельзя. Более того, нельзя разрывать и договор о дружбе с РФ. Об этом сообщил во время допроса в суде секретарь СНБО Александр Турчинов.

В 2014 году Турчинов был главой Верховной Рады, а после того как Янукович бежал из Украины, постановлением парламента стал и. о. президента.

Защита экс-президента отметила двойственность в позиции нынешней власти в отношении к России.

"Постоянно слышим, что Россия враг. Как вы объясните договор между Украиной и РФ о дружбе сейчас?" — спросил секретаря СНБО адвокат Виталий Сердюк.

Турчинов на это ответил, что договор нужен "для сильной позиции в международных судах", поскольку в договоре Россия признает границы Украины. По его мнению, "Россия бы хотела, чтобы Украина денонсировала этот договор и отказалась бы от границ, установленных после второй мировой войны".

Отвечая на вопрос о том, почему новые власти Украины не объявили войну России, Турчинов заявил, что Украина не может объявить войну РФ, поскольку у Киева "нет военных средств, чтоб противостоять такому ядерному государству, как Россия в случае применения им всего арсенала оружия".

"Именно поэтому, как в феврале-марте 2014 года, так, к сожалению, даже сейчас, когда мы имеем боеспособную армию, мы не можем объявить войну агрессору, потому что РФ — ядерное государство", — заявил Турчинов.

Стоит отметить, что показания секретаря СНБО вызвали в обществе весьма неоднозначную реакцию.

Но как же быть с постоянными заявлениями украинских политиков и чиновников о том, что длящийся почти четыре года конфликт на востоке Украины — это "война с Россией"? Получается, что народу они лгут. Впрочем, войну называют то "необъявленной", то "гибридной"…

Конечно, могло быть и хуже. Бывший и.о. министра обороны Украины Тенюх, давая показания в суде 7 февраля, заявил, что его план "состоял в том, чтобы идти на прорыв, потому что это война". Однако этот план не поддержали, поэтому Тенюх подал в отставку. А сколько крови было бы пролито, если бы план одобрили?

Хотя устный приказ применять оружие для защиты объектов в Крыму был Турчиновым отдан (такие показания дал экс-премьер Арсений Яценюк), выполнять его не стали. Большой крови удалось избежать. Впрочем, относительно этого приказа есть разночтения: так, бывший глава Совмина Крыма Анатолий Могилёв заявил в суде, что никаких вразумительных команд из Киева не было…

Западные партнёры также советовали новым властям "не делать резких шагов" — об этом сообщил суду бывший глава Генштаба ВСУ Владимир Замана, предлагавший силовой вариант решения крымской проблемы. По его словам, в парламенте тогда более важным вопросом считали раздел портфелей.

Посол Украины в Польше (занимавший в 2014 году пост главы МИД) Андрей Дещица также сообщил, что выбор политического пути был "коллегиальным решением Совета безопасности, Украины и ООН".

По словам Дещицы, введение военного положения могло иметь соответствующие последствия, о которых Киев предупреждали и наши международные партнеры, и эту информацию он докладывал членам СНБО.

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"Речь шла хотя бы о том, что во время военного положения нельзя было бы провести выборы президентские или парламентские. А такие выборы были необходимы в связи с тем, что произошло самоустранение президента от власти", — сказал экс-глава МИД.

Ранее суд заслушал показания ряда свидетелей государственного обвинения, среди которых спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко, экс-премьер Крыма Анатолий Могилев.

На этой неделе планируют допросить постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко и президента Украины Петра Порошенко. После этого приступят к допросу свидетелей защиты.