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    Суд над Януковичем: всё горячее

    (обновлено: )58750
    Одни свидетели утверждают, что во время крымских событий был отдан приказ применять оружие для защиты объектов на полуострове, другие говорят, что никаких вразумительных команд из Киева не было. План силового решения проблемы был отклонён.
    Суд по делу Виктора Януковича
    censor.net.ua

    Николай Петров, для РИА Новости Украина

    В ходе допроса свидетелей обвинения в суде по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича звучат всё более интересные заявления. Интересные как с политической, так и с юридической точек зрения. Так, Россия признана Киевом государством-агрессором, но объявлять войну нельзя. Более того, нельзя разрывать и договор о дружбе с РФ. Об этом сообщил во время допроса в суде секретарь СНБО Александр Турчинов

    Допрос Александра Турчинова
    Скриншот с Youtube
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    В 2014 году Турчинов был главой Верховной Рады, а после того как Янукович бежал из Украины, постановлением парламента стал и. о. президента. 

    Защита экс-президента отметила двойственность в позиции нынешней власти в отношении к России. 

    "Постоянно слышим, что Россия враг. Как вы объясните договор между Украиной и РФ о дружбе сейчас?" — спросил секретаря СНБО адвокат Виталий Сердюк. 

    Турчинов на это ответил, что договор нужен "для сильной позиции в международных судах", поскольку в договоре Россия признает границы Украины. По его мнению, "Россия бы хотела, чтобы Украина денонсировала этот договор и отказалась бы от границ, установленных после второй мировой войны". 

    Отвечая на вопрос о том, почему новые власти Украины не объявили войну России, Турчинов заявил, что Украина не может объявить войну РФ, поскольку у Киева "нет военных средств, чтоб противостоять такому ядерному государству, как Россия в случае применения им всего арсенала оружия".

    "Именно поэтому, как в феврале-марте 2014 года, так, к сожалению, даже сейчас, когда мы имеем боеспособную армию, мы не можем объявить войну агрессору, потому что РФ — ядерное государство", — заявил Турчинов. 

    Стоит отметить, что показания секретаря СНБО вызвали в обществе весьма неоднозначную реакцию. 

    Но как же быть с постоянными заявлениями украинских политиков и чиновников о том, что длящийся почти четыре года конфликт на востоке Украины — это "война с Россией"? Получается, что народу они лгут. Впрочем, войну называют то "необъявленной", то "гибридной"… 

    Допрос Александра Турчинова
    Скриншот с Youtube
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    Конечно, могло быть и хуже. Бывший и.о. министра обороны Украины Тенюх, давая показания в суде 7 февраля, заявил, что его план "состоял в том, чтобы идти на прорыв, потому что это война". Однако этот план не поддержали, поэтому Тенюх подал в отставку. А сколько крови было бы пролито, если бы план одобрили?

    Хотя устный приказ применять оружие для защиты объектов в Крыму был Турчиновым отдан (такие показания дал экс-премьер Арсений Яценюк), выполнять его не стали. Большой крови удалось избежать. Впрочем, относительно этого приказа есть разночтения: так, бывший глава Совмина Крыма Анатолий Могилёв заявил в суде, что никаких вразумительных команд из Киева не было… 

    Западные партнёры также советовали новым властям "не делать резких шагов" — об этом сообщил суду бывший глава Генштаба ВСУ Владимир Замана, предлагавший силовой вариант решения крымской проблемы. По его словам, в парламенте тогда более важным вопросом считали раздел портфелей.  

    Посол Украины в Польше (занимавший в 2014 году пост главы МИД) Андрей Дещица также сообщил, что выбор политического пути был "коллегиальным решением Совета безопасности, Украины и ООН".

    По словам Дещицы, введение военного положения могло иметь соответствующие последствия, о которых Киев предупреждали и наши международные партнеры, и эту информацию он докладывал членам СНБО. 

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    "Речь шла хотя бы о том, что во время военного положения нельзя было бы провести выборы президентские или парламентские. А такие выборы были необходимы в связи с тем, что произошло самоустранение президента от власти", — сказал экс-глава МИД.

    Ранее суд заслушал показания ряда свидетелей государственного обвинения, среди которых спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко, экс-премьер Крыма Анатолий Могилев.

    На этой неделе планируют допросить постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко и президента Украины Петра Порошенко. После этого приступят к допросу свидетелей защиты.

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