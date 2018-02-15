Турчинов на допросе: я не приказывал сбивать вертолет с Януковичем

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе допроса в суде по делу против экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, заявил, что не отдавал приказ сбивать вертолет, в котором бывший глава государства летел из Харькова в Донецк в феврале 2014 года.

Ранее в суде в ходе допроса бывший охранник Януковича сообщил, что бывший президент пытался улететь из Харькова в Донецк на вертолете, однако его пришлось посадить под угрозой быть сбитым. По информации охранника, авиадиспетчер, якобы руководствуясь приказом на тот момент главы парламента и исполняющего обязанности президента Турчинова, сообщил пилоту, чтобы тот посадил самолет.

"Нет, такие приказы, распоряжения (о том, чтобы сбить вертолет, на котором летел Янукович — ред.) мной не отдавались", — сказал Турчинов на допросе в качестве свидетеля по делу о госизмене. По его мнению, жизни и здоровью Януковича в феврале 2014 года ничего не угрожало.

По словам Турчинова, после того, как стало известно, что Янукович находится в Крыму, туда были направлены представители новых властей, чтобы убедить экс-президента вернуться в Киев и написать заявление об отставке. Однако, по утверждению Турчинова, Янукович отказался с ними встречаться.

Ранее в ходе судебных заседаний были допрошены, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур и командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко.

Сторона обвинения на следующей неделе намерена допросить президента Украины Петра Порошенко и постпреда при ООН Владимира Ельченко. Прокурор сообщил, что это будут последние свидетели со стороны обвинения.

В среду, 7 февраля, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства — В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчук — подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.