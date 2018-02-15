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    Турчинов на допросе: я не приказывал сбивать вертолет с Януковичем

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (727)

    (обновлено: )46603
    По словам Турчинова, после того, как стало известно, что Янукович находится в Крыму, туда были направлены представители новых властей, чтобы убедить экс-президента вернуться в Киев и написать заявление об отставке.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе допроса в суде по делу против экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, заявил, что не отдавал приказ сбивать вертолет, в котором бывший глава государства летел из Харькова в Донецк в феврале 2014 года.

    В суде по делу Януковича допрашивают Турчинова
    facebook.com/UNNews/
    Допрос Турчинова в суде по делу Януковича. Полное видео

    Ранее в суде в ходе допроса бывший охранник Януковича сообщил, что бывший президент пытался улететь из Харькова в Донецк на вертолете, однако его пришлось посадить под угрозой быть сбитым. По информации охранника, авиадиспетчер, якобы руководствуясь приказом на тот момент главы парламента и исполняющего обязанности президента Турчинова, сообщил пилоту, чтобы тот посадил самолет.

    "Нет, такие приказы, распоряжения (о том, чтобы сбить вертолет, на котором летел Янукович — ред.) мной не отдавались", — сказал Турчинов на допросе в качестве свидетеля по делу о госизмене. По его мнению, жизни и здоровью Януковича в феврале 2014 года ничего не угрожало.

    По словам Турчинова, после того, как стало известно, что Янукович находится в Крыму, туда были направлены представители новых властей, чтобы убедить экс-президента вернуться в Киев и написать заявление об отставке. Однако, по утверждению Турчинова, Янукович отказался с ними встречаться.

    Ранее в ходе судебных заседаний были допрошены, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур и командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко.

    Сторона обвинения на следующей неделе намерена допросить президента Украины Петра Порошенко и постпреда при ООН Владимира Ельченко. Прокурор сообщил, что это будут последние свидетели со стороны обвинения.

    В среду, 7 февраля, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства — В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчук — подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.

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