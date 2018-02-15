За тройное убийство членов семьи кума Януковича задержан ветеран АТО

Фото Facebook Анатолий Виногродский

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В поселке Великая Новоселка Донецкой области по подозрению в тройном убийстве задержан ветеран АТО Петр Салама, сообщил на своей странице в Facebook бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

В декабре 2017 года в Великих Новоселках были найдены убитыми три местных жителя. Оказалось, что все они — члены семьи бывшего главы местной райадминистрации Валерия Ширы. Он был близким другом и кумом экс-президента Виктора Януковича. Убитая женщина была его дочерью, мужчина — зятем, а юноша — внуком.

"Пете донецкие опричники инкриминируют тройное убийство семьи в Великой Новоселке. Побратимы, вы представляете: водила, якобы ножом зарезал двух мужиков и женщину! Вы себе это представляете? И снова донецкие менты и снова Жовтневый суд Мариуполя! Сейчас скорее всего он в ИВС Волновахи. И, наверное, сегодня в Жовтневом суде будут избирать меру пресечения" — написал Виногродский.

Ранее полиция рассматривала несколько версий тройного убийства. Одна из них — разбойное нападение, целью которого было завладения ценностями состоятельной семьи.