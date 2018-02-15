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    При Януковиче ВСУ не проводили стратегических учений - экс-глава Минобороны

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    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (726)

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    По словам заместителя секретаря СНБО, бывшего и.о. министра обороны Михаила Коваля, во время президентства Януковича ВСУ не провели ни одного стратегического учения, "ни одного учения с боевой стрельбой на уровне бригад".
    Михаил Коваль
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина.  Офицерский состав ВСУ был крайне отрицательно настроен к Виктору Януковичу во времена его президентства, заявил заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, который в 2014 году был и.о. министра обороны, во время допроса по делу о госизмене Януковича в Оболонском райсуде Киева.

    Бывший министр обороны Украины Михаил Коваль дал показания в суде по делу о госизмене Виктора Януковича
    Видео Генеральная прокуратура Украины
    Бывший министр обороны дал показания в суде по делу Януковича

    "Во время президентства Януковича не провели ни одного стратегического учения в Вооруженных силах Украины. Ни одного учения с боевой стрельбой на уровне бригад. Такого не знали ВСУ, чтобы за 4 года бригада не вышла с авиацией на полигон — такого не было. Настроения против Виктора Федоровича в армии были очень сильны. Я подтверждаю это", — подчеркнул он.

    Кроме того, в качестве примера отрицательного отношения Януковича к армии Коваль привел ситуацию с Национальной академии обороны Украины.

    "В том помещении, которое построил еще царь, где готовились офицерские кадры, главный корпус Академии был без ведома Минобороны предан суду", — заявил он.

    "Это помещение, где формировалась оборона, там находился центр главного управления, который сделали американцы. Все это отдали", — добавил Коваль.

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    Подготовка к сдаче Крыма началась с прихода к власти Януковича - экс-глава СБУ

    "Вооруженные силы не были в боеготовности", — сказал Коваль, отвечая на вопрос прокурора, были ли в боеготовности ВСУ в период февраля-марта 2014 года.

    Он отметил, что когда занял должность и.о. министра обороны Украины, то имел возможность ознакомиться с документами, которые свидетельствовали о состоянии ВСУ.

    "Так вот я посмотрел, как он (Янукович — ред.) руководил ВСУ, имея четкие угрозы", — отметил Коваль.

    Ранее сообщалось, что Коваль заявил система мобилизации в Вооруженных силах Украины во времена Януковича была уничтожена.

    Напомним, Оболонский райсуд Киева отказался вызвать на допрос президента Германии Франка Штайнмайера по делу против бывшего главы государства Виктора Януковича о государственной измене и объявил перерыв.

     

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