При Януковиче ВСУ не проводили стратегических учений - экс-глава Минобороны

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Офицерский состав ВСУ был крайне отрицательно настроен к Виктору Януковичу во времена его президентства, заявил заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, который в 2014 году был и.о. министра обороны, во время допроса по делу о госизмене Януковича в Оболонском райсуде Киева.

"Во время президентства Януковича не провели ни одного стратегического учения в Вооруженных силах Украины. Ни одного учения с боевой стрельбой на уровне бригад. Такого не знали ВСУ, чтобы за 4 года бригада не вышла с авиацией на полигон — такого не было. Настроения против Виктора Федоровича в армии были очень сильны. Я подтверждаю это", — подчеркнул он.

Кроме того, в качестве примера отрицательного отношения Януковича к армии Коваль привел ситуацию с Национальной академии обороны Украины.

"В том помещении, которое построил еще царь, где готовились офицерские кадры, главный корпус Академии был без ведома Минобороны предан суду", — заявил он.

"Это помещение, где формировалась оборона, там находился центр главного управления, который сделали американцы. Все это отдали", — добавил Коваль.

"Вооруженные силы не были в боеготовности", — сказал Коваль, отвечая на вопрос прокурора, были ли в боеготовности ВСУ в период февраля-марта 2014 года.

Он отметил, что когда занял должность и.о. министра обороны Украины, то имел возможность ознакомиться с документами, которые свидетельствовали о состоянии ВСУ.

"Так вот я посмотрел, как он (Янукович — ред.) руководил ВСУ, имея четкие угрозы", — отметил Коваль.

Ранее сообщалось, что Коваль заявил система мобилизации в Вооруженных силах Украины во времена Януковича была уничтожена.

Напомним, Оболонский райсуд Киева отказался вызвать на допрос президента Германии Франка Штайнмайера по делу против бывшего главы государства Виктора Януковича о государственной измене и объявил перерыв.