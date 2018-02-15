Экс-глава Минобороны: во времена Януковича ВСУ сидели "на голодном пайке"

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Система мобилизации в Вооруженных силах Украины во времена президентства Виктора Януковича была уничтожена, заявил заместитель секретаря СНБО, и.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене Януковича.

"Система мобилизации — она была уничтожена за это время (за время правления Януковича — ред.). В военкоматах областных осталось 6 человек. Раньше мы знали, кто откуда идет, проводили сверку, знали все эти моменты. Все это было уничтожено", — отметил Коваль.

Он так же сообщил, что во времена президентства Януковича оперативный штаб, "структура, которая должна была входить в угрожающие районы и вытягивать на себе войска", был уничтожен, система логистики в ВСУ была также тогда уничтожена, сообщает Укринформ.

Кроме того, Коваль подчеркнул, что силы спецопераций, которые было запланировано создать еще в 2007 году, так и не были созданы. Он добавил, что ему в январе 2012 года предлагали стать командующим силами спецопераций, но потом от этой идеи отказались.

По словам Коваля, тогда военнослужащие фактически сидели "на голодном пайке". Он уточнил, что у военных не было теплой одежды, обуви и т.д.

Ранее сообщалось, что Оболонский райсуд Киева отказался вызвать на допрос президента Германии Франка Штайнмайера по делу против бывшего главы государства Виктора Януковича о государственной измене и объявил перерыв.