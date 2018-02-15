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    Экс-глава Минобороны: во времена Януковича ВСУ сидели "на голодном пайке"

    (обновлено: )6010
    И.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль сообщил, что во времена президентства Виктора Януковича была уничтожена система мобилизации.
    Боец ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Система мобилизации в Вооруженных силах Украины во времена президентства Виктора Януковича была уничтожена, заявил заместитель секретаря СНБО, и.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене Януковича. 

    Бывший министр обороны Украины Михаил Коваль дал показания в суде по делу о госизмене Виктора Януковича
    Видео Генеральная прокуратура Украины
    Бывший министр обороны дал показания в суде по делу Януковича

    "Система мобилизации — она была уничтожена за это время (за время правления Януковича — ред.). В военкоматах областных осталось 6 человек. Раньше мы знали, кто откуда идет, проводили сверку, знали все эти моменты. Все это было уничтожено", — отметил Коваль.

    Он так же сообщил, что во времена президентства Януковича оперативный штаб, "структура, которая должна была входить в угрожающие районы и вытягивать на себе войска", был уничтожен, система логистики в ВСУ была также тогда уничтожена, сообщает Укринформ.

    Кроме того, Коваль подчеркнул, что силы спецопераций, которые было запланировано создать еще в 2007 году, так и не были созданы. Он добавил, что ему в январе 2012 года предлагали стать командующим силами спецопераций, но потом от этой идеи отказались.

    По словам Коваля, тогда военнослужащие фактически сидели "на голодном пайке". Он уточнил, что у военных не было теплой одежды, обуви и т.д.

    Ранее сообщалось, что Оболонский райсуд Киева отказался вызвать на допрос президента Германии Франка Штайнмайера по делу против бывшего главы государства Виктора Януковича о государственной измене и объявил перерыв.

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