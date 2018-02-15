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    Допрос Турчинова в суде по делу Януковича. Полное видео

    (обновлено: )15210
    В четверг, 15 февраля, в суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича допрашивают главу СНБО Александра Турчинова.
    В суде по делу Януковича допрашивают Турчинова
    facebook.com/UNNews/

    Как передает "Страна", по словам Турчинова, об исчезновении Януковича он узнал 22 февраля: "Он находился в Харькове, где в это время проходил сепаратистский съезд".

    Также Турчинов утверждает, что с 20 по 27 февраля "шла скрытая фаза захвата россиянами Крыма".

    По его мнению, тогда нужна была мобилизация, чтобы отбить Крым, но помешала "разрушенная система военкоматов". Однако, как отметил глава СНБО, ее объявили 17 марта. 

    Напомним, в 2014 году Турчинов был главой Верховной Рады, а после того, как Янукович бежал из Украины, он стал и.о. президента постановлением парламента. 

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