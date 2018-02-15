Допрос Турчинова в суде по делу Януковича. Полное видео

Как передает "Страна", по словам Турчинова, об исчезновении Януковича он узнал 22 февраля: "Он находился в Харькове, где в это время проходил сепаратистский съезд".

Также Турчинов утверждает, что с 20 по 27 февраля "шла скрытая фаза захвата россиянами Крыма".

По его мнению, тогда нужна была мобилизация, чтобы отбить Крым, но помешала "разрушенная система военкоматов". Однако, как отметил глава СНБО, ее объявили 17 марта.

Напомним, в 2014 году Турчинов был главой Верховной Рады, а после того, как Янукович бежал из Украины, он стал и.о. президента постановлением парламента.