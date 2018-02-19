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    Прокуратура озвучила точную дату допроса Порошенко по делу Януковича

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    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (730)

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    По словам прокурора Руслана Кравченко, в тот же день, когда Оболонский суд Киева допросит президента Петра Порошенко, запланирован допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.
    Заседание Оболонского суда Киева по делу Януковича. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина.  Оболонский суд Киева допросит президента Петра Порошенко как свидетеля по делу о госизмене экс-главы государства Виктора Януковича 21 февраля, сообщил прокурор Руслан Кравченко агентству УНН.

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    "Допрос запланирован на 21 февраля", — сказал прокурор.

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    Кроме того, добавил Кравченко, на этот же день запланирован допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

    Ранее прокурор Руслан Кравченко сообщил, что обвинение по делу беглого экс-президента Януковича о государственной измене намерено на следующей неделе допросить в качестве свидетеля нынешнего главу государства Петра Порошенко.

    Напомним, 15 февраля, суд по делу о госизмене Януковича допросил секретаря СНБО и бывшего и.о. президента Украины Александра Турчинова

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