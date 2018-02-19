Прокуратура озвучила точную дату допроса Порошенко по делу Януковича

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Оболонский суд Киева допросит президента Петра Порошенко как свидетеля по делу о госизмене экс-главы государства Виктора Януковича 21 февраля, сообщил прокурор Руслан Кравченко агентству УНН.

"Допрос запланирован на 21 февраля", — сказал прокурор.

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Кроме того, добавил Кравченко, на этот же день запланирован допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Ранее прокурор Руслан Кравченко сообщил, что обвинение по делу беглого экс-президента Януковича о государственной измене намерено на следующей неделе допросить в качестве свидетеля нынешнего главу государства Петра Порошенко.

Напомним, 15 февраля, суд по делу о госизмене Януковича допросил секретаря СНБО и бывшего и.о. президента Украины Александра Турчинова.