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    Полиция взяла всех подозреваемых по делу убийства семьи кума Януковича

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (265)

    (обновлено: )538
    По информации полиции, двое непосредственных исполнителей убийства обнаружены в Донецкой области, еще один подозреваемый - в Киеве, изъят арсенал нелегального оружия и боеприпасов.
    Погибшая семья кума Януковича
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Полиция задержала троих членов ОПГ, которые ради денег пытали и убили семью предпринимателей — отца, мать и их 23-летнего сына в пгт. Великая Новоселка Донецкой области, сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

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    "Двое непосредственных исполнителей обнаружены в Донецкой области, еще один подозреваемый — в Киеве. У злоумышленников изъят арсенал нелегального оружия и боеприпасов", — говорится в распространенном Департаментом коммуникации Нацполиции Украины в четверг сообщении.

    По словам Аброськина, правоохранители на месте преступления обнаружила тела погибшей семьи, а также беспорядочную обстановку в доме.

    "С осмотра места происшествия сразу можно было сказать, что перед убийством над потерпевшими длительное время издевались: руки у погибших были связаны", — говорится в сообщении.

    Facebook Вячеслава Аброськина
    Полиция задержала троих подозреваемых в деле убийства семьи кума Януковича

    В декабре 2017 года в Великих Новоселках были найдены убитыми три местных жителя. Оказалось, что все они — члены семьи бывшего главы местной райадминистрации Валерия Ширы. Он был близким другом и кумом экс-президента Виктора Януковича. Убитая женщина была его дочерью, мужчина — зятем, а юноша — внуком.

    Ранее полиция рассматривала несколько версий тройного убийства. Одна из них — разбойное нападение, целью которого было завладения ценностями состоятельной семьи.

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