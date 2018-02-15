Полиция взяла всех подозреваемых по делу убийства семьи кума Януковича

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Полиция задержала троих членов ОПГ, которые ради денег пытали и убили семью предпринимателей — отца, мать и их 23-летнего сына в пгт. Великая Новоселка Донецкой области, сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Двое непосредственных исполнителей обнаружены в Донецкой области, еще один подозреваемый — в Киеве. У злоумышленников изъят арсенал нелегального оружия и боеприпасов", — говорится в распространенном Департаментом коммуникации Нацполиции Украины в четверг сообщении.

По словам Аброськина, правоохранители на месте преступления обнаружила тела погибшей семьи, а также беспорядочную обстановку в доме.

"С осмотра места происшествия сразу можно было сказать, что перед убийством над потерпевшими длительное время издевались: руки у погибших были связаны", — говорится в сообщении.

Facebook Вячеслава Аброськина Полиция задержала троих подозреваемых в деле убийства семьи кума Януковича

В декабре 2017 года в Великих Новоселках были найдены убитыми три местных жителя. Оказалось, что все они — члены семьи бывшего главы местной райадминистрации Валерия Ширы. Он был близким другом и кумом экс-президента Виктора Януковича. Убитая женщина была его дочерью, мужчина — зятем, а юноша — внуком.

Ранее полиция рассматривала несколько версий тройного убийства. Одна из них — разбойное нападение, целью которого было завладения ценностями состоятельной семьи.