Несколько вопросов "соратнику Януковичу Порошенко" от Портнова

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Президента Украины Петра Порошенко на суде по делу о госизмене его предшественника — Виктора Януковича — следовало бы спросить о конституционном перевороте и узурпации власти, заявил бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов.

Ранее прокурор Руслан Кравченко сообщил, что обвинение по делу беглого экс-президента Януковича о государственной измене намерено на следующей неделе допросить в качестве свидетеля нынешнего главу государства Петра Порошенко.

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"На днях в суде по делу Януковича допросят его бывшего соратника и члена его правительства — Петра Порошенко. Спросите его (Петра Порошенко — Ред.) кто-нибудь об обстоятельствах легализации ним узурпации его предшественником власти путем отмены Конституции. Важно узнать, зачем он согласился быть назначенным указом Януковича на основании новых полномочий, полученных ним после отмены Конституционным судом Конституции, таким образом, став соучастником узурпации", — написал Портнов на своей станице в Facebook.

Экс-чиновник АПУ интересуется, "был ли Порошенко допрошен по делу о конституционном перевороте и не чувствует ли он своего персонального участия в организованной группе лиц, осуществивших тогда эту узурпацию и конституционный переворот".

"Также интересно, сколько государственных соглашений подписал соратник Януковича Порошенко на основании своих неконституционных полномочий, сколько подписей поставил на финансовых документах и какое количество государственных средств потратил на основании узурпаторских полномочий, полученных указом Януковича о его назначении", — добавил Портнов.

Facebook Андрея Портнова Вопросы Андрея Портнова Петру Порошенко

Напомним, накануне, 15 февраля, суд по делу о госизмене Януковича допросил секретаря СНБО и бывшего и.о. президента Украины Александра Турчинова.