Журналист Дубинский о своей "госизмене": я "предал" людей Порошенко

Люди, близкие к Президенту Петру Порошенко, сами себя определяют государством, поэтому стыдно быть обвиненным в предательстве таких людей, заявил журналист и телеведущий Александр Дубинский.

Ранее сообщалось, что первый заместитель Александра Турчинова обвинил Дубинского в государственной измене и потребовал от главы СБУ Василия Грицака начать уголовное производство. По мнению Гладковского-Свинарчука, информация о его бизнесе, распространенная журналистом, является клеветой, которая "подрывает доверие общества к органам государственной власти", а также наносит вред национальной безопасности и обороноспособности Украины.

Позже выяснилось, что дело на Дубинского открыли по статье 259 УПК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности).

"Мне, честно говоря, очень стыдно быть человеком, который обвинен в измене людей Порошенко. Они определяют государством сами себя, они определяют себя системой, которую они построили. Системой охлократии, плутократии и краж", — заявил Дубинский в эфире телеканала ZIK.

Журналист убежден, что "государственная измена" заключается в том, что он "изменяет их интересам и не дает им воровать".

"В моем понимании они все не чисты на руку, если не сказать хуже. Но люди, которые хотя бы представляют, что будет в нашей стране через пять-семь лет, ни одного из них сейчас нет у власти", — сказал дубинский.

Он отметил, что у власти в Украине находятся в основном люди, которые "хотят урвать здесь и сейчас и поехать в Испанию" или, как написано в биографии Гладковского, "овладевают китайским".

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"Если позволите, я бы хотел сказать короткую реплику по закону об импичменте Президента. Он никогда не будет принят, потому что каждый из политиков, присутствующих сегодня в студии, в душе считают, что они станут президентом Украины", — добавил Дубинский.

Напомним, в среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он утверждает, что неоднократно получал угрозы физической расправы.