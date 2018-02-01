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    Будущего в Украине нет не у Гужвы, а у Порошенко - журналист

    Тема:

    Власть против СМИ. Журналист Гужва покинул Украину (61)

    (обновлено: )1863131
    Журналист и телеведущий Александр Дубинский убежден, что Игорь Гужва покинул Украину "из-за преследования режимом Порошенко".
    Александр Дубинский
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Президенту Петру Порошенко следует заняться не притеснением СМИ, а поиском преемника, считает журналист и телеведущий Александр Дубинский.

    "Игорь Гужва вынужден выехать в Австрию из-за преследования режимом Порошенко. Хотя зачем этому политическому мертвецу кого-то преследовать, я уже не понимаю. Лучше посвятить силы поиску преемника, который сможет гарантировать хотя бы физическую неприкосновенность и какие-то средства на выживание. Будущего в этой стране нет у Порошенко, а не у Гужвы или любого другого журналиста", — написал Дубинский на своей странице в Facebook.

    Facebook Александра Дубинского
    Комментарий Александра Дубинского об Игоре Гужвы

    В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы. 

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    Как сообщало РИА Новости Украину, информацию об отъезде Гузжы из Украины крайне негативно восприняли члены парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук

    Ранее также сообщалось, что против Александра Дубинского открыто уголовное производство

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