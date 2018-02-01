Будущего в Украине нет не у Гужвы, а у Порошенко - журналист

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КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Президенту Петру Порошенко следует заняться не притеснением СМИ, а поиском преемника, считает журналист и телеведущий Александр Дубинский.

"Игорь Гужва вынужден выехать в Австрию из-за преследования режимом Порошенко. Хотя зачем этому политическому мертвецу кого-то преследовать, я уже не понимаю. Лучше посвятить силы поиску преемника, который сможет гарантировать хотя бы физическую неприкосновенность и какие-то средства на выживание. Будущего в этой стране нет у Порошенко, а не у Гужвы или любого другого журналиста", — написал Дубинский на своей странице в Facebook.

Facebook Александра Дубинского Комментарий Александра Дубинского об Игоре Гужвы

В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы.

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Как сообщало РИА Новости Украину, информацию об отъезде Гузжы из Украины крайне негативно восприняли члены парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук.

Ранее также сообщалось, что против Александра Дубинского открыто уголовное производство.