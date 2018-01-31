Гужва заявил об угрозе убийства

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что в минувшие выходные получил угрозы физической расправы.

Ранее сообщалось, что Гужва выехал из Украины в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей".

"И это не говоря уже о постоянных угрозах физической расправы, которые получаю и я лично, и журналисты нашей редакции. По этим фактам мы обращались в правоохранительные органы с требованием открыть уголовные производства, но реакции — ноль. Последнее сообщение об угрозе убийства поступило ко мне буквально в минувшие выходные", — написал Гужва в своем обращении к читателям издания в среду. Обращение опубликовано на сайте "Страны.ua".

Как утверждает Гужва, он располагает информацией, что судьи в украинских судах получили распоряжения выносить обвинительные приговоры по всем уголовным делам, имеющимся в отношении него.

"В том числе и по полностью сфабрикованному делу о вымогательстве. По нему спущена ориентировка — семь лет тюрьмы", — отметил Гужва. По его словам, правоохранительные органы, в частности прокуратура и Служба безопасности Украины, получили указание "активизировать фабрикацию и других дел" против него.

"Другими словами, на территории Украины я не могу рассчитывать на честный суд, на защиту своих прав и свобод, на защиту своей жизни", — считает Гужва. По его мнению, действия властей направлены на то, чтобы изменить редакционную политику издания. При этом он утверждает, что фабрикацией дел против него занимались секретарь СНБО Александр Турчинов и руководитель налоговой милиции Сергея Билан "руками Ляшко (лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко — ред.) и его людей". "Но непосредственную отмашку на все эти действия давал президент Петр Порошенко. Без его "добро" ни одно из этих дел не двигалось бы", — написал Гужва.

Он также отметил, что покинул Украину легально, после того как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. По словам Гужвы, он выехал в Австрию именно потому, что это нейтральная страна, которая не входит ни в один военно-политический блок.

Ранее сообщалось, что Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал его с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу.

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Ранее журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.