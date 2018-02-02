Гужва прокомментировал заявление Луценко

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Главный редактор "Страны" Игорь Гужва, который был вынужден просить политическое убежище в Австрии, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление генпрокурора Юрия Луценко в свой адрес.

"Специально для тех, кто рассказывает о том какие мы знатные сепаратисты и агенты Кремля Юрий Луценко дал пояснения: проведенные прокуратурой экспертизы контента "Страны" не выявили нарушений законодательства. Экспертизы проводились на предмет угроз территориальной целостности и конституционному строю Украины", — написал он.

Он также добавил, что "Луценко сказал дежурные слова о том, что меня объявят в международный розыск, ужесточат меры пресечения и проч".

"Я думаю, генпрокурор прекрасно знает, что дело по якобы вымогательству от начало и до конца сфабриковано. Но у него не нашлось мужества это признать и закрыть дело еще на стадии досудебного следствия. И теперь он вынужден продолжить свой путь позора. Вместе со всей властной командой", — резюмировал главред "Страны".

Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины сообщило, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва заявил, что ва Украине получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. ГП Украины намерена просить суд об ужесточении меры пресечения Гужве из-за "злоупотребления процессуальными правами". Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.