У США и Европы есть убийственный компромат на Порошенко - Дубинский

SERGEI SUPINSKY / AFP

РИА Новости Украина

Экс-президент Джозеф Байден заявил о регрессе борьбы с коррупцией в Украине. Американский политик, выступая в Совете по международным отношениям США, посоветовал Белому дому внимательно фиксировать, что говорят и что недоговаривают представители Украины, и проверять, как выполняются обещания.

"Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Я помню, как поехал туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны дать Украине долгосрочные кредитные гарантии", — сообщил Байден.

Он уточнил, что ездил в Киев 12-13 раз и должен был объявить, что США предлагают еще один миллиард долларов кредитных гарантий.

"Я получил обещания от (Петра) Порошенко и (Арсения) Яценюка, что они сделают шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы не даем вам миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы — не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. (…) Я сказал: я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор (Виктор Шокин — Ред.) не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен", — рассказал бывший американский вице-президент.

Напомним, что о проблеме коррупции в последнее время неоднократно заявляли западные партнеры официального Киева.

Финансовый обозреватель и блоггер Александр Дубинский отметил, что у спецслужб различных стран, включая США, Германию и Израиль, есть компромат на украинского президента Петра Порошенко, бывшего главу Кабмина Арсения Яценюка и его соратников, которого достаточно для того, чтобы уничтожить их карьеры.

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"Однако, этот компромат почему-то не применяется. А вместо принудительной смены власти (Майдан был именно таким) — мы слушаем нудные песни про возмущение коррупцией, антикоррупционный суд, МВФ, кредиты и другую лабуду. Почему? Потому что любая смена власти приведёт к смене политического строя. И, вероятно, к плавному дрейфу в сторону применения с РФ", — написал Дубинский на своей странице в Facebook.

Такое положение вещей, по мнению блоггера, не устраивает международных партнеров Киева, так как станет основанием для отмены санкций.

Александр Дубинский/Facebook

"Именно поэтому вместо досрочных выборов и отставки Порошенко по состоянию здоровья (как Плотницкого) — платится миллиард долларов за отставку Шокина и выдаются кредиты МВФ не смотря на провал в реформах. Что прекрасно понимают у Порошенко и продолжают воровать. Потому что они хоть и "сукины дети", но нужные сукины дети", — подытожил Дубинский.