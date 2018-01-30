Замглавы СНБО обвинил известного журналиста в госизмене

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский (в прошлом – Свинарчук) обвинил журналиста Александра Дубинского в государственной измене и потребовал от главы СБУ Василия Грицака начать уголовное производство.

По мнению Гладковского, информация о его бизнесе, распространенная журналистом в блоге, является клеветой, которая "подрывает доверие общества к органам государственной власти", а также наносит вред национальной безопасности и обороноспособности Украины.

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"Теперь официально. Свинарчук-Гладковский подтвердил факт обращения в СБУ с требованием привлечь меня к уголовной ответственности по статье ККУ "госизмена". Считаю, что подобное обращение — имеет цель криминального преследования журналистской деятельности.

Инициировано ближайшим партнером и другом президента Порошенко (возможно, по его указанию) с целью оказать давление на меня и моих близких.

Является местью за расследования фактов незаконного обогащения и бизнеса в РФ самого Гладковского и его патрона, Петра Порошенко.

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И выступает лучшим доказательством той самой "нечуваної свободи слова", — написал Дубинский на своей странице в Facebook.

Facebok Александра Дубинского Комментарий Александра Дубинского

Он также обнародовал копию письма замглавы СНБО в редакцию телеканала "1+1".

Facebook Александра Дубинского Письмо Олега Гладковского по поводу журналиста Александра Дубинского

Напомним, на прошлой неделе в Украине разгорелся скандал вокруг участия в прямом эфире на телеканале ZIK бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова.