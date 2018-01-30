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    Общество

    Замглавы СНБО обвинил известного журналиста в госизмене

    Тема:

    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова (79)

    (обновлено: )21031
    По мнению Олега Гладковского, информация о его бизнесе, распространенная журналистом Александром Дубинским в блоге, является клеветой. Замглавы СНБО уже обратился в СБУ.
    Олег Гладковский
    Фото "112 Украина"

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский (в прошлом – Свинарчук) обвинил журналиста Александра Дубинского в государственной измене и потребовал от главы СБУ Василия Грицака начать уголовное производство.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото
    Скандал с Портновым в эфире. Господа, а какие вопросы к журналистам?

    По мнению Гладковского, информация о его бизнесе, распространенная журналистом в блоге, является клеветой, которая "подрывает доверие общества к органам государственной власти", а также наносит вред национальной безопасности и обороноспособности Украины.  

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    "Теперь официально. Свинарчук-Гладковский подтвердил факт обращения в СБУ с требованием привлечь меня к уголовной ответственности по статье ККУ "госизмена". Считаю, что подобное обращение — имеет цель криминального преследования журналистской деятельности.

    Инициировано ближайшим партнером и другом президента Порошенко (возможно, по его указанию) с целью оказать давление на меня и моих близких.

    Является местью за расследования фактов незаконного обогащения и бизнеса в РФ самого Гладковского и его патрона, Петра Порошенко.

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    И выступает лучшим доказательством той самой "нечуваної свободи слова", — написал Дубинский на своей странице в Facebook.

    Facebok Александра Дубинского
    Комментарий Александра Дубинского

    Он также обнародовал копию письма замглавы СНБО в редакцию телеканала "1+1".

    Facebook Александра Дубинского
    Письмо Олега Гладковского по поводу журналиста Александра Дубинского

    Напомним, на прошлой неделе в Украине разгорелся скандал вокруг участия в прямом эфире на телеканале ZIK бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова. 

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