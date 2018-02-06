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    Политика

    Портнов : через семь дней фото Гужвы будет на сайте Интерпола

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    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (96)

    (обновлено: )31661
    По словам Андрея Портнова, вскоре последует официальное объявление Игоря Гужвы в международный розыск и публикация данных на него на сайте Интерпола. Портнов уверен, что в будущем удастся доказать, что Гужву преследуют по политическим мотивам.
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    УНИАН

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Высока вероятность, что главред издания Страна.ua Игорь Гужва будет официально объявлен в международный розыск, считает бывший заместитель председателя Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов.

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    Ранее Гужва заявил, что украинский суд выдал разрешение на его задержание. Позднее Генеральная прокуратура Украины заявила, что Гужва не явится на судебное заседание, которое назначено на 12 февраля, он с соблюдением всех процедур будет объявлен в межгосударственный розыск, а потом — в международный.

    В комментарии Стране.ua Портнов спрогнозировал дальнейшее развитие ситуации вокруг Гужвы:

    1. Власть пойдет в суд за санкцией на арест Игоря Гужвы и получит ее.

    2. ГПУ обратится в Интерпол за его розыском.

    3. Возможно до 3-7 дней фото Игоря побудет на сайте Интерпола.

    4. После рассмотрения наших доказательств о десятках примеров политических репрессий, избирательного правосудия и фальсификации уголовных дел, с международного розыска Игорь будет снят, Интерпол прекратит по нему работу.

    5. Двухсторонние соглашения с Австрией о правовой помощи украинским властям также не помогут, так как Австрия приступила к рассмотрению заявления о его защите. Петру Порошенко в этом смысле ничего не поможет визит в Вену. В демократических странах не принято реагировать на устные просьбы диктаторских режимов.

    6. Экстрадиция Игоря Гужвы станет невозможна.

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    7. В этот же период он будет свободно и открыто передвигаться по территории Австрии, после чего получит положительное решение о статусе беженца.

    8. Предоставление в ЕС статуса беженца главному редактору крупнейшего оппозиционного издания станет позором для украинской власти и попадет во все международные отчеты.

    9. Все уголовные дела против Гужвы в Украине будут приостановлены в связи с его отсутствием. Перспектив на заочное осуждение нет, а сам заочный процесс, если и начнется, то станет публичной кинокомедией и не дойдет до приговора.

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    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину