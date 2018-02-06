Портнов : через семь дней фото Гужвы будет на сайте Интерпола

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Высока вероятность, что главред издания Страна.ua Игорь Гужва будет официально объявлен в международный розыск, считает бывший заместитель председателя Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов.

Ранее Гужва заявил, что украинский суд выдал разрешение на его задержание. Позднее Генеральная прокуратура Украины заявила, что Гужва не явится на судебное заседание, которое назначено на 12 февраля, он с соблюдением всех процедур будет объявлен в межгосударственный розыск, а потом — в международный.

В комментарии Стране.ua Портнов спрогнозировал дальнейшее развитие ситуации вокруг Гужвы:

1. Власть пойдет в суд за санкцией на арест Игоря Гужвы и получит ее.

2. ГПУ обратится в Интерпол за его розыском.

3. Возможно до 3-7 дней фото Игоря побудет на сайте Интерпола.

4. После рассмотрения наших доказательств о десятках примеров политических репрессий, избирательного правосудия и фальсификации уголовных дел, с международного розыска Игорь будет снят, Интерпол прекратит по нему работу.

5. Двухсторонние соглашения с Австрией о правовой помощи украинским властям также не помогут, так как Австрия приступила к рассмотрению заявления о его защите. Петру Порошенко в этом смысле ничего не поможет визит в Вену. В демократических странах не принято реагировать на устные просьбы диктаторских режимов.

6. Экстрадиция Игоря Гужвы станет невозможна.

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7. В этот же период он будет свободно и открыто передвигаться по территории Австрии, после чего получит положительное решение о статусе беженца.

8. Предоставление в ЕС статуса беженца главному редактору крупнейшего оппозиционного издания станет позором для украинской власти и попадет во все международные отчеты.

9. Все уголовные дела против Гужвы в Украине будут приостановлены в связи с его отсутствием. Перспектив на заочное осуждение нет, а сам заочный процесс, если и начнется, то станет публичной кинокомедией и не дойдет до приговора.