Осторожно, работает спецназ! Ужас одной спецоперации

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В субботу, 17 февраля, под Киевом прошла спецоперация по освобождению заложника, за которого требовали 500 тысяч долларов. Заложник, похищенный 7 февраля в Оболонском районе Киева, жив, здоров и благодарен за спасение. Трое злоумышленников задержаны, начальник полиции рад успешно проведенной операции, отметив, что это все произошло благодаря самоотверженности и профессионализму сотрудников уголовного розыска, спецподразделения "Корд", УСРА, технических служб и даже СБУ. Но за кадром осталось то, о чем не принято говорить вслух.

Всем стоять! Работает УСРА!

Утром 17 февраля в село Требухов Броварского района выехали три бусика до отказа набитые сотрудниками полиции. Ехали на задание, поэтому все были предельно внимательны, сосредоточены и… вооружены. Дабы сориентироваться на местности, запустили дрон, чем изрядно перепугали местных алкашей вышедших в поисках опохмела. Но, местный контингент для бравых вооруженных бойцов спецподразделения не был помехой. Увидев вооруженных людей в одинаковой форме, они быстро попрятались от греха подальше. И правильно сделали, так как дальше события разворачивались самым неожиданным образом.

"Все вроде было подготовлено, давно за домом, где держали заложника, следили. Установили даже прослушку. Нас привезли к месту, сказали, дом за забором, ну мы туда и ломанулись. Одна группа ломала ворота гаража, вторая выбивая окна ворвалась в дом. Шум, гам, мат — работает спецназ. Короче, первому попавшемуся мужику с порога в нос заехали, да так, что сломали перегородку. Он кричит: "Вы кто? Что вам надо в моем доме?" Его никто не слушает, все разбежались по комнатам. И тут, вдруг выясняется, что никого нет, никакого заложника, никаких следов. Подняли с пола мужика и оказалось, что это… хозяин. Он не при делах. Короче. Ошиблись домом. Всей толпой так же быстро, как вошли — выбежали. Кто-то напоследок сказал: "Ну, ты, мужик, извини. Ошибочка вышла!". Оказалось, что к нужному дому не доехали, самую малость. Ну а дальше вы знаете, Крищенко уже пропиарился. Мужика жалко, ни за что отгреб, да еще и без окон и ворот остался", - рассказывает полицейский принимавший участие в спецоперации по освобождению заложника.

Впрочем, заложник об этом инциденте, так и не узнал. И вообще повезло, что и бандиты, державшие его, в момент, когда сотрудники полиции захватывали один из соседних домов, сидели в помещение, не болтались во дворе. Иначе, неизвестно, чем бы дело окончилось.

Государство должно все оплатить

Как подчеркивает наш собеседник, это была одна из первых разработок новосозданного подразделения УСРА, которое должно заменить управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП). Что пошло не так, только им известно и, наверное среди сотрудников будет "разбор полетов".

Безусловно, можно все списать на то, что подразделение новое, еще "не обстрелянное", но мужику, в дом которого ворвались бравые ребята, переломав имущество, от этого не легче. Более того, ему никто не компенсирует ни моральных, ни материальных потерь, рассказывает РИА Новости Украина экс-замглавы главного следственного управления МВД Украины Григорий Мамка.

"Такие случаи бывают. Современные жулики технически подкованны. Единый реестр судебных решений открытый и они легко узнают, готовит ли полиция аресты и обыски. Они менять адреса, а если полиции не хватает мозгов, все сделать тихо", задокументировать все оперативным путем, то бывает, что из-за ошибки в адресе приходят не к тому. Но, если в решении суда ошибка в адресе, это одно. Полиция составляет протокол о том, что по указанному адресу нет предприятия или же такой-то, такой-то не проживает, и идти по правильному адресу. Если перепутали адрес — за это грозит дисциплинарная ответственность тому сотруднику, кто формировал доказательную базу для проведения обыска. Но это в случае, если пришли тихо, никого не были и ничего не ломали. Если же вошли с "шумом", то потерпевший может писать заявления на прокурора по поводу превышения полномочий сотрудниками правоохранительных орган, предоставить доказательства и после этого ждать расследования. Так как полицейские нищие, то все убытки должно компенсировать государство, но дюди этим не пользуются. Даже если полиция не раскрыла преступление, можно обращаться в суд и требовать возмещения из бюджета убытков", — сообщает Григорий Мамка.

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Как подчеркивает юрист, если у полицейских нет денег на возмещение ущерба — пусть платит государство, потому что она отвечает за МВД.

"Полиции давно пора перестроиться и действовать согласно закону, а не так, как всегда — задержали преступника, значит им спишется то, каким образом. Они до сих пор руководствуются выражением: "Победителей не судят". Нет, судят", - подчеркивает Григорий Мамка.

Основная проблемы сегодняшней полиции в том, что процентов 60-70 сотрудников набирают с улицы, без спецподготовки. А для обучения нужны годы. И, нечто подобное будет встречаться на каждом углу. Даже трагедия в Княжичах, когда одни полицейские перестреляли других, за которые никто не понес ответственности, тому подтверждение.