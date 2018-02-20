Суд над Януковичем. Лучше бы Турчинов промолчал - Спиридонов

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Выступления высоких должностных лиц в суде по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича напоминают явку с повинной, и оппоненты нынешней власти смогут использовать это в следующем электоральном цикле. Об этом сказал РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

Оболонский районный суд Киева 15 февраля допросил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова.

Ранее суд заслушал показания ряда свидетелей государственного обвинения, среди которых спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко, экс-премьер Крыма Анатолий Могилев.

Как Киев не удержал Крым

Турчинов, в частности, пояснил, почему Киев не смог в 2014 году удержать Крым. По его словам, сформированные в феврале-марте 2014 года органы государственной власти Украины не могли принимать эффективные меры для сопротивления присоединения Крыма Россией из-за плачевного состояния украинской армии и "угрозы полномасштабного вторжения РФ".

Турчинов сообщил, что 28 февраля 2014 года во время заседания СНБО министр обороны Игорь Тенюх доложил о плачевном состоянии ВСУ и о том, что на тот момент можно было собрать всего около 5000 солдат — "вот и весь резерв".

При этом, по словам Турчинова, существовала угроза вторжения: "руководители военного ведомства говорили, что против Украины может быть задействовано до 200 тысяч российских военных, танки, системы залпового огня, авиация и тому подобное".

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"Поэтому в тех условиях сжечь этот резерв (5000 военнослужащих) в Крыму было невозможно", — сказал Турчинов. Он также отметил, что еще не было исполнительной власти, не было Кабмина — а "без правительства, без руководства силовых структур принимать эффективные меры было практически невозможно".

Турчинов отметил, что он в то время "вынужден был говорить что есть армия, которая защитит народ", поскольку "не мог выйти и сказать перед всеми, что у нас ничего нет, а вы все — беззащитны". На самом же деле армия была деморализована.

Кроме того, был готов указ о военном положении, но его не опубликовали из-за необходимости провести президентские выборы…

Были также затронуты острые вопросы прихода нынешней команды к власти в результате событий на Майдане и устранения президента Виктора Януковича. По словам свидетеля, президента отстранили, поскольку тот "исчез в неизвестном направлении", в органах власти не было информации о том, где президент находится.

Компромат ещё "выстрелит"

В Украине далеко не все сочли пояснения секретаря СНБО исчерпывающими. Более того, показания Турчинова и показания других должностных лиц на судебном процессе по делу Януковича похожи на явку с повинной, считает Николай Спиридонов.

"Пока выступления на суде, вот выступление того же Турчинова, выглядят довольно странно в плане оправданий. Даже, наверное, с психологической точки зрения, для него было бы правильнее воспользоваться своей властью и как-то от этого допроса уклониться, чем вот так выступить", - сказал Спиридонов, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Фото из открытых источников Николай Спиридонов. Архивное фото

По его словам, Турчинов "просто он обеспечил против себя достаточно серьёзный компромат, который может "выстрелить" в следующем электоральном цикле, если отойдет от власти нынешняя команда".

"Тогда… Эти выступления Турчинова, Яценюка, еще некоторых свидетелей — это, с юридической точки зрения, фактически, как явка с повинной, так это выглядит", — сказал Спиридонов.

Они надеются править вечно?

По его словам, возможно, власть всё же выработала некую позицию оправдания своих действий в 2014 году. Ясность в этом вопросе может внести выступление в суде ныне действующего президента Петра Порошенко, которое должно состояться на этой неделе.

"Тогда будет более понятно, выработана ли (нынешней властью) позиция. Хотя за Крым Порошенко особо не отвечает, он выиграл выборы 25 мая 2014 года, а Крым Украина временно потеряла раньше. Поэтому будет интересно то, что он нам расскажет, но относительно (потери — Ред.) Крыма — это не будет показательным", - отметил эксперт.

Он добавил, что и уже выступившие свидетели наговорили много интересного, настолько много, что "можно было бы посоветовать политикам провести хотя бы базовый юридический курс".

"Хотя у нас есть Яценюк, который числится кандидатом юридических наук. Но практика показывает, что выступает он (в суде — Ред.) так, что оставляет на себя очень много компромата. А Турчинов его в этом превзошёл. Поэтому, перед тем как выступать в суде, нужно как-то подучить матчасть. Или иметь вокруг себя советников, которые им объяснят, какие могут быть последствия этих выступлений, того, что они говорят. Может быть, действующая команда надеется править вечно и верит, что этот компромат никак не "выстрелит", может быть, они считают, что пришли на 20, на 30, на 50 лет… Но практика показывает, что в Украине власть меняется достаточно регулярно. И лучше было бы (свидетелям — ред.) более грамотно подбирать слова и выражения", — подчеркнул Спиридонов.

Объявлять войну? Это самоубийство

Что касается заявления Турчинова о том, что Украина не могла объявить России войну, поскольку у Киева нет военных средств противостоять ядерному государству, то эксперт отметил, что отказ от радикального сценария был, вероятно, оправданным — "в этом пункте, наверное, его (Турчинова — Ред.) можно поддержать".

Спиридонов пояснил: и сейчас "в случае объявлении войны будет военное положение, соответственно, демократические права и свободы ещё больше будут нарушены". А у России тогда будут развязаны руки — пока она, по словам эксперта, "умеренно помогает" одной из сторон конфликта на востоке Украины (как когда-то внешние игроки помогали, например, воюющим в гражданской войне в Испании), но при необходимости может увеличить уровень поддержки — "как это уже случалось".

Кроме того, действительно, Украина и Россия в военном плане — в разных весовых категориях.

"Полномасштабную войну объявлять… это, наверное, нужно быть самоубийцей. Турчинов — не самоубийца. И можно его частично поддержать в том, что до самого радикального сценария он не доходит", - сказал эксперт.

По его словам, понятно, что "Россия, с имиджевой точки зрения, не может допустить военного разгрома этих территорий (самопровозглашённых республик Донбасса — Ред.)".

"Поэтому военного решения конфликта на будет. А если бы он и был, то я, как пацифист, его бы не поддержал. Если военным путём захватывать (неподконтрольные Киеву территории — Ред.), это большие жертвы, а результат всё равно сомнительный. Как сказал однажды классик, войну выиграть невозможно, как невозможно выиграть стихийное бедствие… Остаётся дипломатический путь", - сказал Спиридонов.

Политолог добавил, что сейчас действия международных игроков в этом направлении активизировались: обсуждается вопрос о миротворцах ООН в Донбассе.

"Это будет шаг вперёд по пути дипломатического достижения мира. Если будет серьёзный миротворческий контингент, предположить, что будут там (в Донбассе — Ред.) продолжаться активные боевые действия, достаточно сложно", — резюмировал Спиридонов.

Отметим, и.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль сообщил в суде, что бывший президент Украины Виктор Янукович не утвердил стратегический план военных мероприятий, что позже помешало Александру Турчинову ввести военное положение для защиты Крыма.

Ранее экс-премьер Украины Арсений Яценюк показал, что украинским военным в Крыму в 2014 году Турчиновым был отдан приказ применять оружие при защите военных баз и кораблей.

А вот посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что лидеры Майдана сознательно решили не воевать за Крым, чтобы не вводить военное положение ради проведения в стране парламентских и президентских выборов. По его словам, "это было коллегиальное решение Совета безопасности, ООН и Украины".