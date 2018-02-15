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    Политика

    Турчинов объяснил, что позволило России присоединить Крым

    (обновлено: )42115
    Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что 27 февраля 2014 года еще не было главной исполнительной власти - Кабинета министров
    В суде по делу Януковича допрашивают Турчинова
    facebook.com/UNNews/

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Сформированные в феврале-марте 2014 года органы государственной власти Украины не могли принимать эффективные меры для сопротивления присоединения Крыма Россией из-за плачевного состояния украинской армии и "угрозы полномасштабного вторжения РФ".

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    Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, предоставляя показания в Оболонском райсуде Киева, который слушает дело о госизмене Виктора Януковича.

    "К большому сожалению, 27 февраля (2014 года) еще не было главной исполнительной власти — Кабинета министров. Это была самая большая проблема для меня как для руководителя Верховной Рады: без правительства, без руководства силовых структур принимать эффективные меры было практически невозможно", — цитирует "Украинская правда" Турчинова. 

    По его словам, главной задачей было — сформировать эффективную коалицию, немедленно сформировать новое правительство.

    После того как 27 февраля смогли сформировать Кабмин, он дал приказ подготовить меры, в том числе подготовить подразделения вооруженных сил для того, чтобы перебросить на полуостров и принять меры по "противодействию агрессии РФ".

    Однако, по словам Турчинова, 28 февраля во время заседания СНБО министр обороны Тенюх доложил о разрушительном состоянии ВСУ и о том, что на тот момент можно было собрать около 5000 солдат — это и весь резерв.

    "Главная проблема, которую вскрыли на заседании — подготовка к вторжению на материковую часть Украины. Руководители военного ведомства говорили, что против Украины может быть задействовано до 200 тысяч российских военных, танки, системы залпового огня, авиация и тому подобное. Поэтому в тех условиях сжечь этот резерв (5000 воинов ВСУ) в Крыму было невозможно", — сказал Турчинов.

    Ранее и.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль сообщил, что бывший президент Украины Виктор Янукович не утвердил стратегический план военных мероприятий, что позже помешало Александру Турчинову ввести военное положение для защиты Крыма.

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