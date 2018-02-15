Турчинов объяснил, что позволило России присоединить Крым

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Сформированные в феврале-марте 2014 года органы государственной власти Украины не могли принимать эффективные меры для сопротивления присоединения Крыма Россией из-за плачевного состояния украинской армии и "угрозы полномасштабного вторжения РФ".

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, предоставляя показания в Оболонском райсуде Киева, который слушает дело о госизмене Виктора Януковича.

"К большому сожалению, 27 февраля (2014 года) еще не было главной исполнительной власти — Кабинета министров. Это была самая большая проблема для меня как для руководителя Верховной Рады: без правительства, без руководства силовых структур принимать эффективные меры было практически невозможно", — цитирует "Украинская правда" Турчинова.

По его словам, главной задачей было — сформировать эффективную коалицию, немедленно сформировать новое правительство.

После того как 27 февраля смогли сформировать Кабмин, он дал приказ подготовить меры, в том числе подготовить подразделения вооруженных сил для того, чтобы перебросить на полуостров и принять меры по "противодействию агрессии РФ".

Однако, по словам Турчинова, 28 февраля во время заседания СНБО министр обороны Тенюх доложил о разрушительном состоянии ВСУ и о том, что на тот момент можно было собрать около 5000 солдат — это и весь резерв.

"Главная проблема, которую вскрыли на заседании — подготовка к вторжению на материковую часть Украины. Руководители военного ведомства говорили, что против Украины может быть задействовано до 200 тысяч российских военных, танки, системы залпового огня, авиация и тому подобное. Поэтому в тех условиях сжечь этот резерв (5000 воинов ВСУ) в Крыму было невозможно", — сказал Турчинов.

Ранее и.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль сообщил, что бывший президент Украины Виктор Янукович не утвердил стратегический план военных мероприятий, что позже помешало Александру Турчинову ввести военное положение для защиты Крыма.