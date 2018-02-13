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    Турчинов: ВСУ продвинулись вперед и улучшили свои позиции в Донбассе

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    (обновлено: )26913
    Секретарь СНБО Украины утверждает, что "наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшили свои позиции".
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в 2017 году продвинулись на 10 и более километров, значительно улучшив свои позиции, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

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    "Об этом приятно говорить, что и 2016-й, и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни одного метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшили свои позиции. Это факт», — сказал Турчинов в интервью "Громадському".

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    По его словам, все попытки изменить конфигурацию на линии разграничения для ополченцев "закончились фиаско".

    "Они не смогли ни отбить ни один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед. Наоборот, еще раз хочу подчеркнуть, наши военные улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли бы изменить ту линию разграничения, которая сегодня сложилась", — подчеркнул секретарь СНБО. 

    На днях сообщалось, что Кабинет министров Украины уточнил список неподконтрольных населенных пунктов в Донбассе — его пополнили семь населенных пунктов. 

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