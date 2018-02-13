Турчинов: при планировании силовой операции в Донбассе надо учесть силы РФ

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Закон о реинтеграци Донбасса не исключает военного способа возвращения неподконтрольных территорий и создает для него предпосылки, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Такое решение в четверг, 18 января, поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору", — пояснил Турчинов в интервью "Громадському".

Он отметил, что одновременно закон о Донбассе "не перечеркивает мирный путь, наоборот, сегодня никто не отменил минские соглашения".

"Да, Россия их саботирует, она пытается их нивелировать, но сегодня дипломатический путь, согласно позиции президента, остается одним из приоритетных", — отметил глава СНБО.

Кроме того, по его словам, украинской армии понадобилось бы "несколько недель", чтобы восстановить контроль над неподконтрольными территориями Донбасса, если Россия не будет вмешиваться.

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"На это уйдет несколько недель. Проблема планирования военной операции на востоке в том, что ты не понимаешь, сколько войск тебе будет противодействовать, сколько РФ привлечет дивизий, корпусов, полков или армий. В этом, безусловно, проблема планирования военной операции, когда не знаешь реальный потенциал врага", — сказал Турчинов.

Он заявил, что потенциал на неподконтрольных территориях Донбасса — это регулярные вооруженные силы РФ и местные жители.

"Они подчинены исключительно военному руководству, они живут по военным уставам РФ, используют российское оружие, имеют централизованное материально-техническое обеспечение российского Генштаба. Это подразделения России, с которыми мы ведем войну, несмотря на то, что там очень много предателей, украинцев, которые в них вовлечены", — утверждает Турчинов.

"Но эти корпуса продержатся недолго. В случае, если действительно не было бы второго эшелона, который, как я рассказывал, стоит на границе", — добавил секретарь СНБО.

Ранее Турчиов заявил, что Вооруженные силы Украины в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в 2017 году продвинулись на 10 и более километров, значительно улучшив свои позиции.