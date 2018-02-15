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    Турчинов: экс-командующий ВСУ солгал в суде

    (обновлено: )69210
    По словам Александра Турчинова, именно начальник Генштаба ВСУ в 2014 году Владимир Замана, который был "руководителем ВСУ фактически при Януковиче, нес полную ответственность за их развал".
    Александр Турчинов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что начальник Генштаба ВСУ в 2014 году Владимир Замана солгал, когда свидетельствовал в суде 8 февраля по делу о госизмене Януковича.

    Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Об этом он сказал, отвечая на вопрос защиты, почему он, будучи и.о. президента в 2014 году, не поддержал предложение Заманы о проведении наступательных действий для защиты Крыма.

    "Хочу проинформировать, что, к большому сожалению, господин Замана дезинформировал суд по этому поводу…Никаких предложений ко мне лично не поступало. Никаких докладных, рапортов и т.д. – это можно легко проверить по книгам регистрации – от господина Заманы не приходило", — цитирует "Украинская правда" Турчинова. 

    Он добавил, что именно Замана, который был "руководителем ВСУ фактически при Януковиче, нес полную ответственность за их развал".

    "Чтобы доказать, что это ложь, я пересмотрел – мне там стало интересно, когда я это прочитал – с мокрыми штанами сидел Замана, как вы сидите сейчас, и боялся рот раскрыть. Как и многие другие "герои", которые сегодня рассказывают о своем героизме…Господин Замана рассказал, что выступал в ВР. Я захватил заверенную копию стенограммы ВР, где слова за Крым господин Замана не сказал. Так же, как он не высказывался по этому вопросу в других условиях и при других обстоятельствах", — добавил Турчинов..

    По его словам, если бы действительно были герои, "которые заявляли, что они что-то там хотели спасать", то "я бы их первыми отправил во главе с тем, кто готов воевать, в Крым", но их на самом деле тогда не было.

    "А сегодня они рассказывают в интервью и даже суду ложь, которую не может подтвердить ни один документ", — сказал Турчинов.

    Он передал копию стенограммы заседания ВР от 28 февраля 2014 года.

    "Чтобы вы оценили объективность показаний господина Заманы", — подытожил Турчинов.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил ранее, что Украина не может объявить войну России, потому что у РФ есть ядерное оружие.

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