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    Турчинов: Украина не может объявить войну РФ из-за ядерного оружия

    (обновлено: )30711
    По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны, "у нас нет военных средств, чтоб противостоять такому ядерному государству, как Россия".
    Секретарь СНБО Александр Турчинов
    СНБО Украины

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не может объявить войну России, потому что у РФ есть ядерное оружие.

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    Соответствующее заявление он сделал в ходе допроса в суде Киева по делу против экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

    "У нас нет военных средств, чтоб противостоять такому ядерному государству, как Россия, в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому, как в феврале-марте 2014 года, так, к сожалению, даже сейчас, когда мы имеем боеспособную армию… мы не можем объявить войну агрессору, потому что РФ — ядерное государство", — заявил Турчинов, отвечая на вопрос защиты Януковича, почему новые власти Украины в 2014 году не объявили войну РФ после воссоединения России с Крымом.

    Турчинов в суде также опроверг информацию о том, что он отдавал приказ сбивать вертолет, в котором Виктор Янукович летел из Харькова в Донецк в феврале 2014 года.

    В ходе допроса секретарь СНБО отметил, что сформированные в феврале-марте 2014 года органы государственной власти Украины не могли принимать эффективные меры для сопротивления присоединения Крыма Россией из-за плачевного состояния украинской армии и "угрозы полномасштабного вторжения РФ".

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