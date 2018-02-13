В ДНР назвали "бредом" заявление Турчинова о продвижении ВСУ в Донбассе

ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Заявление Киева о продвижении силовиков в Донбассе на 10 километров не соответствует действительности, сообщили РИА Новости во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинские силовики за минувшие года по некоторым направлениям продвинулись в Донбассе на 10 километров и более за линию разграничения.

"Это бред, у нас такого километража "серых зон" не было нигде. Если они так считают, то они должны были войти на нашу территорию. На нашу территорию они нигде не входили. Они занимали некоторые участки в "серой зоне", причем не совсем удачные. Заявления о продвижениях — это демонстрация якобы геройских поступков, которых нет", — сказал представитель оперативного командования ДНР.

На днях сообщалось, что Кабинет министров Украины уточнил список неподконтрольных населенных пунктов в Донбассе — его пополнили семь населенных пунктов.