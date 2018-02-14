Турчинов пригрозил Лещенко судом за "провокационные обвинения"

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Информация, которая была размещена депутатом от БПП Сергеем Лещенко о "причастности" секретаря СНБО Александра Турчинова к делам, которые расследуют НАБУ отношении чиновников Одесской местной власти — является бессмыслицей и ложью, сообщает пресс-служба Турчинова.

"Бывший журналист С. Щербина, пытаясь привлечь к себе внимание громкими заявлениями, даже не утруждает себя хотя бы выдумкой аргументов. Используя единственные приведенные им факты о якобы "неофициальной информации от неизвестных источников", можно так же сделать вывод о возможной причастности самого С. Лещенко к названным им делам и его интерес в этом деле", — сообщает пресс-служба политика и добавляет, что Лещенко должен опровергнуть свои "провокационные заявления", в противном случае, Турчинов будет обращаться в суд.

Отметим, что накануне Лещенко опубликовал пост.

"На днях на меня неофициально вышли люди Труханова с историей, что деньги от этой аферы с заводом "Краян" предназначались не ему, а Турчинову с Дубовым", — написал Лещенко.

Сергей Лещенко, facebook Пост Сергея Лещенко

Накануне антикоррупционное бюро сообщило, что три человека задержаны в связи с хищениями из бюджета Одессы, одним из подозреваемых в рамках этого дела является Труханов. Депутат Верховной Рады Украины от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем в среду сообщил, что Труханов задержан в киевском аэропорту.

Ранее одесское интернет-издание "Думская" сообщило, что Труханов более месяца отсутствует на работе и 5 февраля не вышел из дополнительного отпуска. По его данным, мэр отсутствует в городе с 26 декабря, когда начался его очередной отпуск. В понедельник издание сообщило, что Труханов уехал в командировку в Чехию.

По данным издания, Труханов и еще четверо чиновников мэрии являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о завладении средствами местного бюджета. Детективы НАБУ принесли в муниципалитет пять уведомлений о подозрении: кроме мэра Одессы, фигурантами "дела Краяна" стали его заместитель Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай и еще один чиновник мэрии, имя которого пока неизвестно.

Читайте также: Обыски в Одессе: мэру грозит отставка — спецкор

Ранее сотрудники НАБУ проводили в Одессе обыски в рамках расследования уголовного дела по факту завладения средствами местного бюджета в особо крупных размерах должностными лицами органа местного самоуправления по предварительному сговору с представителями коммерческого сектора. В ходе расследования сотрудники НАБУ установили, что административное здание в составе имущественного комплекса госпредприятия "Завод "Краян" в начале 2016 года было продано примерно за 409 тысяч долларов. В августе того же года ему предоставили отдельный адрес и продали за 148 тысяч долларов. В декабре 2016 года новый собственник продал здание Одесской мэрии примерно за 6,8 миллиона долларов.