наверх
02.02.201815:22
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Запрет "бандеровской идеологии" в Польше: Турчинов озвучил свою позицию

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (382)

    (обновлено: )1079028
    Александр Турчинов заявил, что не все оценивают усилия Украины по защите Европы "от российского нашествия и агрессии". Он выразил надежду, что разум все же должен победить.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя принятие в Польше закона об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов, заявил, что, к сожалению, не все оценивают усилия Украины по защите Европы "от российского нашествия и агрессии". Об этом Турчинов сообщил сегодня во время открытия Центра реагирования на киберугрозы в Киеве.

    Читайте также: Последняя капля. Дело Гужвы в состоянии поставить Украину на уши

    "Украина в партнерских отношениях со всеми странами, мы очень надеемся, что и наши партнеры понимают, насколько важна Украина для безопасности в Европе и мире. Мы все делаем для того, чтобы защитить Европу от российского нашествия, от российской агрессии. К сожалению, не все это оценивают, но я надеюсь, что разум все же должен победить", — подчеркнул Турчинов.

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Флаг Германии
    США - Россия: санкции преткновения
    Депутат Верховной Рады Валерий Карпунцов. Архивное фото
    Националистический радикализм крепчает