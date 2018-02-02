Запрет "бандеровской идеологии" в Польше: Турчинов озвучил свою позицию

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя принятие в Польше закона об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов, заявил, что, к сожалению, не все оценивают усилия Украины по защите Европы "от российского нашествия и агрессии". Об этом Турчинов сообщил сегодня во время открытия Центра реагирования на киберугрозы в Киеве.

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"Украина в партнерских отношениях со всеми странами, мы очень надеемся, что и наши партнеры понимают, насколько важна Украина для безопасности в Европе и мире. Мы все делаем для того, чтобы защитить Европу от российского нашествия, от российской агрессии. К сожалению, не все это оценивают, но я надеюсь, что разум все же должен победить", — подчеркнул Турчинов.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.