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    Заявление нардепов о "бандеровском" законе: унижает украинскую нацию

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (375)

    (обновлено: )32522
    Принятие сеймом и сенатом республики Польша изменений в закон об Институте национальной памяти является радикальным антиукраинским шагом, заявили народные депутаты.
    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Одобренный в Польше закон об Институте национальной памяти, предполагающий среди прочего запрет т.н. "бандеровской идеологии", унижает достоинство украинской нации и является надругательством над исторической правдой, говорится в заявлении сопредседателей депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей Оксаны Юринец и Николая Княжицкого.

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"
    Украина: есть ли выбор между Польшей и Бандерой?

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

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    "Принятие сеймом и сенатом республики Польша изменений в закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами. Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и возражения более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами", — говорится в заявлении депутатов.

    При этом депутаты считают, что есть еще время свернуть с дороги конфронтации, которую выбрал польский парламент.

    "Обращаемся к президенту Польши Анджею Дуде с призывом наложить вето на закон о Институт национальной памяти и продолжить меры по преодолению трагических последствий общего прошлого украинском и поляков", — заявили депутаты.

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    Отметим, что закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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