Соцсети: Турчинов наговорил на пожизненное

Скриншот с Youtube

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Все тайное со временем становится явным. Накануне украинцы узнали много нового о событиях времен Майдана в Крыму. В четверг, 15 февраля, в суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича допросили главу СНБО Александра Турчинова. В 2014 году Турчинов был главой Верховной Рады, а после того как Янукович бежал из Украины, постановлением парламента стал и. о. президента.

По словам Турчинова, об исчезновении Януковича ему стало известно 22 февраля: "Он находился в Харькове, где в это время проходил сепаратистский съезд". К тому же Турчинов опроверг информацию о том, что он отдавал приказ сбивать вертолет, в котором Виктор Янукович летел из Харькова в Донецк в феврале 2014 года.

Помимо этого, Турчинов утверждает, что с 20 по 27 февраля "шла скрытая фаза захвата россиянами Крыма", но Украина не может объявить войну РФ… из-за ядерного оружия. "У нас нет военных средств, чтоб противостоять такому ядерному государству, как Россия, в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому, как в феврале-марте 2014 года, так, к сожалению, даже сейчас, когда мы имеем боеспособную армию… мы не можем объявить войну агрессору, потому что РФ — ядерное государство", — заявил Турчинов.

Эти и многие другие "откровения" главы СНБО спровоцировали в украинском сегменте соцсетей массу весьма эмоциональных комментариев:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook