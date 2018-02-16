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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: Турчинов наговорил на пожизненное

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (729)

    (обновлено: )3830364
    Очередные "откровения" под присягой секретаря СНБО Александра Турчинова шокировали многих украинцев, став темой номер один для обсуждения в соцсетях. Что же наговорил бывший и. о. президента на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича?
    Допрос Александра Турчинова
    Скриншот с Youtube

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Все тайное со временем становится явным. Накануне украинцы узнали много нового о событиях времен Майдана в Крыму. В четверг, 15 февраля, в суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича допросили главу СНБО Александра Турчинова. В 2014 году Турчинов был главой Верховной Рады, а после того как Янукович бежал из Украины, постановлением парламента стал и. о. президента.

    В суде по делу Януковича допрашивают Турчинова
    facebook.com/UNNews/
    Допрос Турчинова в суде по делу Януковича. Полное видео

    По словам Турчинова, об исчезновении Януковича ему стало известно 22 февраля: "Он находился в Харькове, где в это время проходил сепаратистский съезд". К тому же Турчинов опроверг информацию о том, что он отдавал приказ сбивать вертолет, в котором Виктор Янукович летел из Харькова в Донецк в феврале 2014 года.  

    Помимо этого, Турчинов утверждает, что с 20 по 27 февраля "шла скрытая фаза захвата россиянами Крыма", но Украина не может объявить войну РФ… из-за ядерного оружия. "У нас нет военных средств, чтоб противостоять такому ядерному государству, как Россия, в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому, как в феврале-марте 2014 года, так, к сожалению, даже сейчас, когда мы имеем боеспособную армию… мы не можем объявить войну агрессору, потому что РФ — ядерное государство", — заявил Турчинов. 

    Эти и многие другие "откровения" главы СНБО спровоцировали в украинском сегменте соцсетей массу весьма эмоциональных комментариев:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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