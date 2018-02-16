Хроника 15 февраля: суд над Трухановым, допрос Турчинова, рекомендации МВФ

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 15 февраля, мэра Одесса Геннадия Труханова, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, отпустили на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова. Помимо этого Кабмин утвердил порядок применения оружия в мирное время на Донбассе, а СНБО требует от РФ отремонтировать и вернуть Украине корабли из Крыма. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Дело Труханова

Соломенский райсуд Киева в четверг отказался арестовать и отпустил под поручительство Труханова, подозреваемого в хищении госсредств. Суд отпустил мэра под поручительство нардепа от БПП Дмитрия Голубова. Под Соломенским райсудом Киева, где рассматривали меру пресечения Труханову, произошли столкновения, один полицейский получил огнестрельное ранение. Сотрудники полиции задержали около 30 человек.

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Эксперты МВФ озвучили Киеву свои рекомендации

Эксперты МВФ рекомендуют Киеву запустить процесс приватизации для привлечения инвестиций, а также считают критически важным создание Антикоррупционного суда, сообщается на сайте Верховной Рады по итогам встречи спикера украинского парламента с группой экспертов фонда, которую возглавляет руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

Кабмин внес в Раду законопроект об изменениях закона об образовании

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон об образовании. 14 февраля правительство одобрило законопроект, который должен внести изменения в переходные положения закона "Об образовании" и продолжить переходный период для имплементации языковой статьи на 3 года — до 2023-го. Продолжение переходного периода предлагала Венецианская комиссия.

Порошенко сообщил, о чем говорил с Путиным по телефону

Президент Петр Порошенко подтвердил, что недавно разговаривал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров речь шла преимущественно об обмене заложниками и разворачивании миротворческой миссии ООН на Донбассе. Кроме того, он отметил, что обсудил с российским президентом возвращение заложников.

Допрос Турчинова

В четверг, 15 февраля, в суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича допросили главу СНБО Александра Турчинова. По его словам, об исчезновении Януковича он узнал 22 февраля: "Он находился в Харькове, где в это время проходил сепаратистский съезд". Также Турчинов утверждает, что с 20 по 27 февраля "шла скрытая фаза захвата россиянами Крыма". По его мнению, тогда нужна была мобилизация, чтобы отбить Крым, но помешала "разрушенная система военкоматов". Однако, как отметил глава СНБО, ее объявили 17 марта.

Украина подает в суд ООН на Россию из-за Крыма

Иск против России о защите прав Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе в рамках Конвенции ООН по морскому праву подан в понедельник в суд в Гааге, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Также Киев намерен требовать подтверждения своих прав на пользование шельфом, прекращения "противоправных", по мнению Киева, действий РФ на его территории.

СНБО требует от РФ отремонтировать и вернуть Украине корабли из Крыма

Замсекретаря СНБО Михаил Коваль заявил, что Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их. Бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев заявил, что российские моряки не ломали корабли Военно-морских сил Украины, находящиеся в Крыму.

Кабмин утвердил порядок применения оружия в мирное время в Донбассе

Кабинет министров Украины утвердил порядок применения оружия и боевой техники вооруженными силами во время проведения военной операции в Донбассе в мирное время, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Кроме того, согласно документу, применение оружия и/или боевой техники должно осуществляться таким образом, чтобы нанести минимальный вред.

Офис и дом Таруты в Киеве забросали "коктейлями Молотова"

Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание на Ярославовом Валу в Киеве, где расположен офис депутата Сергея Таруты. В пресс-службе Таруты подтвердили, что бутылка была брошена и в дом политика, отметив, что соответствующее заявление в полицию готовится. Кроме того, в пресс-службе сообщили, что Тарута считает инцидент "актом грубого давления со стороны тех, кого пугает его политическая деятельность, направленная на слом коррумпированной системы".

В Ровенской области толпа добытчиков янтаря избила полицейских

В Ровенской области в селе Осова Дубовицкого района произошло столкновение между незаконными добытчиками янтаря и работниками полиции, в результате которой пятеро правоохранителей получили телесные повреждения, сообщает Нацполиция Украины. По информации заместителя начальника полиции в Ровенской области Александра Панасюка, на месте происшествия удалось задержать семерых активных участников беспорядков.

Под Ивано-Франковском подорвали музей Бандеры

В селе Старый Угринов Ивано-Франковско области произошел взрыв на территории музея Степана Бандеры. В результате взрыва повреждены здание и входные двери музея. "Наделали нам вреда немного, чтобы привлечь внимание. Кто и зачем — не знаю", — сказал директор музея Степан Лесив изданию Репортер. По его словам, хулиганов было двое.

Дуда обжаловал в суде формулировку про "украинских националистов"

Президент Польши Анджей Дуда обжаловал в конституционном суде формулировку, которая касается "украинских националистов" в законе об институте национальной памяти, говорится на сайте суда. Ранее Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам.

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Нападение украинцев на россиян в Афинах

Болельщики команды "Динамо" (Киев) напали на группу россиян в Афинах. Как выяснилось, в результате были задержаны 18 человек. В четверг в Афины прибыли около 500 болельщиков – в основном сторонники "Правого сектора". Украинские болельщики разгромили кафе, разбили витрины. Полиция Греции усилила меры безопасности в связи с тем, что анархистская группировка "Рубикон" призвала изгнать из Афин украинцев, которые не имеют отношения к футболу.

Китайцы встретили Новый год

В Китае танцами львов, ярмарками и театральными постановками встретили Новый год (Чуньцзе, праздник Весны) по лунному календарю, который обещает быть благополучным во всех сферах, особенно в финансовой. Согласно китайскому гороскопу, животным-покровителем этого года станет Земляная Собака, сменив на этом "посту" Огненного Петуха. В последний раз год Земляной Собаки отмечался в 1958 году.

Начиная с 2004 года, в Украине 15 февраля отмечается День чествования участников боевых действий на территории других государств. Этот день приурочен к годовщине вывода советских войск из Афганистана. Помимо этого ежегодно 15 февраля многие страны планеты отмечают День детей, больных раком. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO).