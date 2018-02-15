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    Дуда обжаловал в суде формулировку про "украинских националистов"

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    (обновлено: )63210
    Дуда опротестовал положения обновленного закона об ИНП, в которых использованы обороты "украинские националисты" и "Восточная Малопольша".
    Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
    Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда обжаловал в конституционном суде формулировку, которая касается "украинских националистов" в законе об институте национальной памяти, говорится на сайте суда.

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    Как стало известно, информация о представлении президента в КС называется "Противодействие фальсификации польской истории; защита доброго имени Республики Польша и польского народа".

    Дуда опротестовал положения обновленного закона об ИНП, в которых использованы обороты "украинские националисты" и "Восточная Малопольша".

    "Этот закон также не соответствует:…2) статьи 1. п. 1 в части, касающейся слов "украинских националистов", и статьи 2а в части, касающейся слов "украинские националисты", а также слов "и Восточной Малопольши" статьям 2 и 42 п. 1 Конституции в связи со статьей 31 п. 3 Конституции", — говорится в сообщении.

    Ранее Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. В среду документ был официально публикован в Вестнике законодательных актов и вступит в силу через 14 дней после публикации.

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