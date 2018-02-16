Найем о деле Труханова: договорняк Банковой с сепаратистом и бандитом

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Из-за циничных договоренностей Администрации президента с бандитами и сепаратистами, такими, как мэр Одессы Геннадий Труханов, сталкиваются лбами ветераны и активисты и сотрудники Национальной полиции, заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

Геннадий Труханов был задержан утром 14 февраля пограничниками в аэропорту "Борисполь" по обвинениям Национального антикоррупционного бюро. В среду, 15 февраля, суд отпустил одесского мэра на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

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Городской голова Одессы и еще четверо чиновников мэрии являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о завладении средствами местного бюджета. Детективы НАБУ принесли в муниципалитет пять уведомлений о подозрении: кроме мэра Одессы, фигурантами "дела Краяна" стали его заместитель Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай и еще один чиновник мэрии, имя которого пока неизвестно.

"Самый большой маразм вокруг суда над Геннадием Трухановыи состоит в том, что из-за договорняков Администрации президента с бандитом и сепаратистом — и это не догадки, я это знаю! — лбами сталкиваются возмущённые ветераны и активисты, которых банально достало, что у них за спинами дерибанят целые города и сотрудники патрульной полиции, которая была набрана из наших же рядов, молодых ребят, которые вынуждены соблюдать закон и порядок в любой ситуации", — написал Найем на своей странице в Facebook.

Facebook Мустафы Найема Комментарий Мустафы Найема о деле Геннадия Труханова

"Все эти договорняки, интриги и компрадорство — не просто про деньги. Это преступление против поколения, которое вместо рывка в будущее вынуждено разгребать продукты жизнедеятельности циничных клептоманов, которым не хватает не только сил остановить свою жадность, но и мозгов, чтобы сберечь своё имя, жизнь и подумать, что их может ждать в будущем", — добавил нардеп.

Украинская правда Задержания возле киевского суда, где слушают дело Труханова

В ходе избрания меры пресечения Труханову у здания Соломенского райсуда Киева произошли столкновения между представителями полиции активистами. В ходе беспорядков звучали выстрелы. Позже полиция Киева уже сообщила, что один из правоохранителей был ранен.