При столкновениях во время суда над Трухановым пострадали 4 человека

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КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Четыре человека пострадали во время столкновений у здания Соломенского суда в Киеве, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Ранее у суда произошли столкновения между полицией и "Национальным корпусом", члены которого также избили "титушек", якобы нанятых Трухановым. Позже полиция Киева сообщила, что один полицейский получил огнестрельное ранение во время стычек, стрелявший задержан.

"Четыре человека, двое с травмами головы, у девушки травма живота и у полицейского пулевое ранение", — сообщил телеканал Hromadske со ссылкой на Тараса Логинова — координатора отрядов Красного креста, дежуривших на месте событий.

Соломенский районный суд Киева в четверг отказался арестовать и отпустил на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в хищении бюджетных средств. Суд отпустил мэра под поручительство депутата Верховной рады Дмитрия Голубова.

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Накануне украинские пограничники сообщили, что Труханов был задержан в киевском аэропорту, там ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета.