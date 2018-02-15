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    При столкновениях во время суда над Трухановым пострадали 4 человека

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    Суд отпустил Труханова, радикалы против (36)

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    Координатор добровольцев "Красного креста" сообщил, что два человека получили травмы головы при беспорядках под Соломенским судом. Также пулевое ранение у полицейского, неизвестная девушка получила травму живота.
    Национальные дружины напали на титушек по зданием Соломенского суда в Киеве
    Фото facebook.com/politicalpartynationalcorps

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Четыре человека пострадали во время столкновений у здания Соломенского суда в Киеве, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

    Национальный корпус и Национальные дружины устроили драку под Соломенским судом
    Видео Facebook "Национального корпуса"
    "Нацдружины" устроили драку с титушками под зданием суда в Киеве

    Ранее у суда произошли столкновения между полицией и "Национальным корпусом", члены которого также избили "титушек", якобы нанятых Трухановым. Позже полиция Киева сообщила, что один полицейский получил огнестрельное ранение во время стычек, стрелявший задержан.

    "Четыре человека, двое с травмами головы, у девушки травма живота и у полицейского пулевое ранение", — сообщил телеканал Hromadske со ссылкой на Тараса Логинова — координатора отрядов Красного креста, дежуривших на месте событий.

    Соломенский районный суд Киева в четверг отказался арестовать и отпустил на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в хищении бюджетных средств. Суд отпустил мэра под поручительство депутата Верховной рады Дмитрия Голубова.

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    Накануне украинские пограничники сообщили, что Труханов был задержан в киевском аэропорту, там ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета.

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