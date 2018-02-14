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    Общество

    Нардеп от БПП готов взять Труханова на поруки

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    Дело Труханова: обыски и задержание (27)

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    Член пропрезидентской фракции в Верховной Раде Владислав Голубов не стал уточнять позицию "Блока Петра Порошенко" по ситуации с мэром Одессы Геннадием Трухановым.
    Заседание суда по избранию меры пресечения для Геннадия Труханова
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    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Член парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Голубов заявил о готовности взять задержанного в среду мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки. Об этом он заявил в Соломенском суде Киева во время перерыва в заседании по избранию Труханову меры пресечения, передает "Зеркало недели".

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    "При этом отвечать на вопросы активистов, которые также пришли в суд, выражает ли Голубов позицию президентской фракции по Труханову, депутат не стал", — отмечает издание.

    Думская.net
    Дмитрий Голубов

    Также сообщается, что в суде присутствовал депутат-мажоритарщик из Одессы, член группы "Видродження", экс-"регионал" Александр Пресман. Журналистам не удалось выяснить цель его визита.

    Флаг Украины
    Associated Press Manu Brabo
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    В среду утром, 14 февраля, пограничная служба сообщила, что Геннадий Труханов задержан в киевском аэропорту "Борисполь", где ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. 

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    В НАБУ сообщили, что 13 февраля детективы Бюро и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в том числе действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК Украины. По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме с нанесения ущерба местному бюджету Одессы. Как сообщает НАБУ, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян" за 185 миллионов гривен у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен.

    Труханов отрицает обвинения в свой адрес и заявляет, что готов сотрудничать со следствием.  

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